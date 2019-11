Zakaj se je Đoković tako dobro ujel z Goranom Ivaniševićem?

Novak Đoković je v enem izmed zadnjih intervjujev spregovoril o odnosu z Goranom Ivaniševićem, nekdanjim vrhunskim igralcem, ki se je pred nekaj meseci pridružil ekipi srbskega teniškega zvezdnika. Oba sta potrdila, da se odlično razumeta. In kaj so razlogi, da sta se tako dobro ujela?

Njuno razmišljanje je enako. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković je v svoji karieri zamenjal že kar nekaj trenerjev, a njegova stalnica v ekipi z manjšim premorom je Slovak Marijan Vajda, ki je najbolj zaslužen za uspehe trenutno drugega igralca sveta. Novak je pred nekaj meseci v svojo ekipo povabil legendarnega Hrvata Gorana Ivaniševića, nekdanjega vrhunskega teniškega igralca.

"Pravzaprav sem ga najel, ker imava isto kulturo. Najino razmišljanje je podobno in zelo dobro me razume. Poznam ga že od svojega 13. leta," je uvodoma povedal 32-letni Beograjčan, ki se še zelo dobro spominja njunega prvega srečanja. Novak Đoković je namreč nekaj časa treniral tudi v Nemčiji v akademiji Nikole Pilića in tam tudi prvič spoznal Hrvata.

Spominja se, kako mu je kot deček dal čokolado

"Spominjam se, kako sem mu med treningom dal čokolado. Do njega imam veliko spoštovanje, saj je bil v naši regiji najboljši igralec in želel sem biti kot on. Danes sva prijatelja. Je neverjeten, iskren, odprt človek in odličen igralec. Ve, kako je nastopiti na največjih tekmovanjih."

Novak Đoković je prepričan, da lahko v svoji igri lahko izboljša še veliko stvari. So pa dnevi, ko Srbu ne gre najbolje, in ravno v teh je najbolj pomemben trener. "Razume, kako delujem. Do zdaj je najino sodelovanje odlično in upam, da se bo tudi nadaljevalo.

Goran Ivanišević je pred časom dejal, da je sodelovanje z Marijanom Vajdo tako preprosto, kot da bi bil na Maldivih. Foto: Gulliver/Getty Images

Upa, da bo z Goranom postal najboljši vseh časov

Đoković je pred leti že zelo dobro sodeloval z Borisom Beckerjem. Nemec mu je pomagal kar do nekaj največjih uspehov, a sta po treh letih prekinila sodelovanje. Zanimiv je bil odgovor Novaka, ko so ga vprašali, kako bi primerjal Beckerja in Ivaniševića.

"Nor je kot mi Balkanci in dobro se razumeva. Rad imam Borisa in je moj dobri prijatelj. Vsak zase je poseben, zato ju težko primerjam. Upam, da bom z Goranom postal najboljši vseh časov," je še povedal Nole.

Goran Ivanišević se odlično počuti v ekipi Novaka Đokovića. Foto: Gulliver/Getty Images

Ivanišević: Ko je nekdo prvi igralec sveta, je pritisk zelo velik

Že pred časom je tudi Goran Ivanišević za srbski Sportklub spregovoril o njunem sodelovanju. Kot je dejal, ga je v teh nekaj mesecih, odkar sodeluje s 16-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam, že dobro spoznal.

"Vem, kako Novak deluje, kako trenira … Ko je nekdo prvi igralec sveta, je pritisk zelo velik. Vsi te želijo odstraniti s prvega mesta, vsi te želijo premagati. V posamičnih športih je tako, da se ne smeš nikoli sprostiti. Vsak dan moraš biti boljši in boljši. Vzdušje je dobro, pri tem nama pomagata mentaliteta in jezik. Komunikacija je zelo pomembna. Meni je odlično in mislim, da je tudi njemu v redu," je razkril 48-letni Ivanišević, ki meni, da Novak lahko na najvišji ravni igra še dve ali tri leta.