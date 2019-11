"Moj sin bo najboljši teniški igralec vseh časov"

Že ničkolikokrat so se kresala mnenja, kdo je najboljši igralec vseh časov. Vsak ima svoj pogled, prav tako tudi oče Novaka Đokovića, ki je prepričan o kakovosti svojega sina. Meni, da bo Novak podrl vse rekorde.

"Sporočam, da bo Novak Đoković najboljši teniški igralec vseh časov." Foto: Guliver/Getty Images

"Vsem ljudem, ki cenijo, kar moj sin počne, in teh je zagotovo več kot 95 odstotkov našega normalnega naroda, sporočam, da bo Novak Đoković najboljši teniški igralec vseh časov. In dokler ne bo podrl vseh rekordov, ne bo prenehal igrati tenisa," je Srđan povedal za radio Beograd.

Nole je letos sezono končal na drugem mestu, potem ko je na finalnem turnirju najboljše osmerice v Londonu zapravil možnost, da s prvega mesta spodrine Rafaela Nadala. Srđan pravi, da je seznam dobrih igralcev zelo dolg in že deset let se trudijo, da njegovega sina izrinejo s prvega mesta.

"Zdaj je to uspelo Nadalu, kar je v redu. Kako bi bilo videti, da bi bil igralec nepremagljiv, bil prvi in bi vseskozi zmagoval?" je dejal oče enega najboljši igralcev, ki meni, da je Novak s svojimi uspehi srbskemu narodu vrnil vero ter spomnil na bombardiranje zveze Nato iz leta 1995, ki je izvedla več napadov po Srbiji.

"Ne morete si misliti, kako težko mu je v takšnih situacijah, vendar on je imel vedno hrabro srce in hladno glavo."

"Vedno je imel hrabro srce in hladno glavo"

V zadnjem času se veliko govori tudi o tem, kako 32-letni Beograjčan nima takšne podpore kot Roger Federer in Rafael Nadal. Kadar Đoković igra proti komu iz omenjene dvojice, je večina gledalcev proti njemu. To včasih zmoti Novaka, še bolj pa njegovega očeta.

"Ne morete si misliti, kako težko mu je v takšnih situacijah, vendar on je imel vedno hrabro srce in hladno glavo. Kako se je počutil, ve samo on. Zamislite si, da je on pripadnik majhnega in ponosnega naroda, ki so ga bombardirali svetovni "strokovnjaki". Eno majhno Srbijo je bombardiralo 20 močnih držav in zamislite se, kakšni so to junaki. Spopadel se je z vsemi temi stvarmi in postal eden najboljših igralcev vseh časov," je še za beograjski radio povedal Srđan Đoković.

Novak Đoković je v Madridu, kjer bo ta teden s Srbijo igral v Davisovem pokalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Z Novakom je vse v redu

Novak Đoković še ni končal letošnje sezone. Ta teden v Madridu igra za Srbijo v Davisovem pokalu. Srb je imel v Londonu nekaj težav s komolcem, a, kot je sam dejal, je z njim vse v najlepšem redu.

"Med treningom nisem čutil nobenih bolečin. Vse je v redu in pripravljen sem, da bom igral prvi dvoboj na turnirju," je povedal drugi igralec sveta, ki se zaveda, da bo v novem formatu tekmovanja pomembna vsaka točka. "Dvoboji se igrajo na treh mestih in veliko se bo dogajalo istočasno. Ekipe bodo pod velikim pritiskom, saj lahko že takoj na začetku zaostanete."

"Zanimivo bo videti, kako bo potekalo tekmovanje v novem formatu. Dejstvo je, da imate 89 igralcev na istem mestu. To je izziv za organizatorje. Da lahko organizirajo treninge in vse preostalo. Zanimivo bo videti, kako bo vse skupaj izpadlo," je še povedal Nole.