Branilci naslova Hrvati poraženi, uspešni Rusi in Belgijci

Teniški igralci Hrvaške, branilci naslova v Davisovem pokalu, so v uvodnem dvoboju zaključnega turnirja v Madridu v skupini B izgubili proti Rusiji z 0:2. V uvodnih posamičnih dvobojih sta Andrej Rubljov in Karen Hačanov ugnala Borno Goja in Borno Čorića ter Rusiji pred dvobojem dvojic priigrala neulovljivo prednost.

Ob tem ne gre spregledati, da Rusija na finalnem turnirju nastopa brez prvega igralca Daniila Medvedjeva, finalista odprtega prvenstva ZDA, ki je zaradi utrujenosti tik pred odhodom odpovedal pot na Iberski polotok.

V skupini D so turnir z zmago odprli Belgijci. Steve Darcis in David Goffin sta dobila posamična dvoboja s Kolumbijcema Santiagom Giraldom in Danielom Elahijem Galanom.

V skupini F pa je Kanada ugnala Italijo. Kanadčane je v vodstvo popeljal Vanek Pospišil, ki je s 7:6 (5) in 7:5 presenetil 12. igralca sveta Fabia Fogninija. V dvoboju dneva pa je 15. igralec z lestvice ATP Denis Shapovalov potreboval skoraj tri ure, preden je s 7:6 (5), 6:7 (3) in 7:6 (5) premagal osmega igralca s svetovne lestvice Mattea Berrettinija.

Zanimivost letošnjega turnirja v Madridu je, da Davisov pokal prvič poteka po novem formatu. V prvem delu je 18 ekip razvrščenih v šest skupin, ki bodo dale četrtfinaliste. Od četrtfinala naprej bo tekmovanje potekalo na izpadanje, finale pa bo na sporedu v nedeljo. Pred tem je Davisov pokal potekal skozi vse leto na izpadanje.

Novo je tudi, da po novem igralci nastopijo le še v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer igrajo na dva dobljena niza. Po starem formatu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.

