Novak Đoković po hudem porazu povsem iskren #video

Prvič po šestih letih je moral že tako kmalu pripraviti kovčke

V četrtek zvečer je bila v Londonu teniška poslastica, ki jo je po dveh nizih dobil Roger Federer (6:4, 6:3). Švicar je pokazal igro iz svojih najboljših časov in po dvoboju so se številni poznavalci spraševali, ali bo lahko tudi na naslednjih dvobojih ohranjal tako visoko raven tenisa.

Z zmago je Đokovića poslal domov in mu tako vzel vse možnosti, da bi bil na koncu leta prvi igralec sveta. To bo zdaj zagotovo Rafael Nadal. In kaj je po bolečem porazu povedal Beograjčan, ki se je moral prvič po letu 2011 že po skupinskem delu posloviti od tekmovanja?

"Če sem povsem iskren, v tem dvoboju nisem naredil veliko dobrega. Bil je boljši v vseh pogledih in zagotovo si je zaslužil to zmago. Izjemno je serviral, odlično se je gibal, dobro vračal servise. Vse je naredil tako, kot je treba. Zase pa lahko rečem, da sem igral precej nevtralno. Nisem mogel prebrati njegovega servisa. Preprosto, odigral sem slab dvoboj. V življenju sem izgubil veliko dvobojev in vem, kako naprej. Tokrat ni nič drugače," je po dvoboju dejal Đoković.

Hude bolečine: "Verjetno je bil le kakšen neroden gib"

Pri Srbu smo med dvobojem nekajkrat zaradi bolečin v komolcu na obrazu videli grimase. Že pred časom je imel Novak kar nekaj težav s komolcem in moral celo na operacijo.

"Upam, da ni nič takšnega, da ne bi mogel igrati v Madridu (Davisov pokal, op. p.). Veste, bolečina je bila kar precej ostra, a sem vseeno lahko nadaljeval dvoboj. Če bi bilo kaj resnega, potem ne bi mogel niti loparja držati v rokah. Verjetno je bil le kakšen neroden gib."

Občinstvo je bilo na strani Federerja

O2 arena je bila v četrtek zvečer nabito polna. Kot ponavadi pri takšnih dvobojih so bili gledalci na strani Baselčana, ki je v Britaniji zelo priljubljen. Nole se je vseh teh letih tega že navadil. Kot je dejal, je bil to zelo pomemben dvoboj.

"Vsakokrat, ko kjerkoli na svetu igram proti Rogerju ali Rafi, je veliko zanimanja. Dvorana je bila polna, kar je bilo lepo videti. Prav tako je bilo tudi glasno in naelektreno vzdušje. Skratka, vzdušje je bilo dobro," je povedal drugi igralec sveta.

Za 32-letnega Beograjčana pa to še ni konec sezone. Od 18. do 24. novembra bo v Madridu, prvič v novem formatu, potekal Davisov pokal, v katerem si Novak še kako želi igrati. Čeprav je na koncu sezone že precej utrujen in ima očitno nekaj težav s komolcem, se želi pridružiti ekipi. Upa, da bo lahko igral, saj se, kot pravi, dobro počuti.

"Seveda goriva ni več toliko kot na začetku sezone, ampak vseeno sem motiviran, da se pridružim fantom. Že nekaj časa namreč nisem igral v Davisovem pokalu. Vsi v ekipi so moji zelo dobri prijatelji in komaj čakam, da začutim ekipni duh. Format tekmovanja je nekoliko drugačen in lahko bi bilo zanimivo," je še dejal drugi igralec sveta.