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Avtor:
B. B.

Sobota,
4. 7. 2026,
9.32

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
Alexandra Eala Iga Swiatek Wimbledon Jelena Ribakina

Sobota, 4. 7. 2026, 9.32

23 minut

Wimbledon (WTA), 6. dan

Bo Filipinka znova poskrbela za senzacijo?

Avtor:
B. B.

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Alexandra Eala | Bo Alexandra Eala poskrbela še za eno presenečenje? | Foto Guliverimage

Bo Alexandra Eala poskrbela še za eno presenečenje?

Foto: Guliverimage

V ženskem delu turnirja v Wimbledonu se obeta nekaj zelo zanimivih dvobojev. Veliko zanimanja bo vzbudil prvi dvoboj na osrednjem igrišču, kjer bo branilka naslova Iga Swiatek igrala proti eni največjih zgodb letošnjega Wimbledona, Filipinki Alexandri Eali.

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Enaindvajsetletnica je po odličnih igrah postala prva Filipinka v 3. krogu turnirja za grand slam. Zanimivo pa je, da je prav Eala lani v Miamiju presenetljivo premagala Poljakinjo. Obeta se prava teniška poslastica.

Na osrednjem igrišču bosta igrali še Amanda Anisimova in Madison Keys. Na igrišče bo stopila tudi nekdanja zmagovalka Wimbledona Jelena Ribakina, ki bo proti Elise Mertens lovila že peto uvrstitev v osmino finala na sveti travi.

Zanimivi dvoboji:
Alexandra Eala (Fil, 29) – Iga Swiatek (Pol, 3)
Amanda Anisimova (ZDA, 6) – Madison Keys (ZDA, 26)
Elise Mertens (Bel, 25) – Jelena Ribakina (Kaz, 2)
Emma Navarro (ZDA, 23) – Marta Kostjuk (Ukr, 12)

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