Sto otrok je letos prvič videlo morje. Zgodba, ki jo to podjetje piše že 21 let.

Kar se je pred več kot dvema desetletjema začelo kot dobrodelna pobuda, je danes eden najdlje trajajočih družbeno odgovornih projektov v Sloveniji, ki ga ustvarja eno samo podjetje. MIKova karavana otroškega smeha je že več kot 2.600 otrokom omogočila teden brez skrbi, nova prijateljstva, več samozavesti in spomine, ki ostanejo za vse življenje. Letos je sto otrok iz socialno manj spodbudnih okolij prvič doživelo teden na morju zahvaljujoč projektu MIKova karavana otroškega smeha .

Letos je na morje odpotovalo sto otrok. V vseh letih skupaj jih je bilo že več kot 2.600, zato MIKova karavana otroškega smeha danes velja za enega najdlje trajajočih dobrodelnih projektov slovenskega gospodarstva in hkrati za eno najdlje trajajočih tovrstnih pobud v Sloveniji.

Za mnoge otroke je to prvi stik z morjem, prvi teden brez vsakodnevnih skrbi in priložnost, da preprosto uživajo v otroštvu. Toda MIKova karavana otroškega smeha že dolgo ni več le letovanje. Postala je prostor, kjer nastajajo prijateljstva, kjer otroci odkrivajo svoje talente, gradijo samozavest in dobijo občutek, da nekdo verjame vanje.

Foto: MIK d.o.o.

Dan, posvečen otrokom

Ob osrednjem dogodku letošnje MIKove karavane je MIK Celje pripravil dan, namenjen otrokom, njihovim doživetjem in skupnim trenutkom. Dopoldne se je začelo športno. Otroci so se udeležili rokometne šole z državnimi in pokalnimi prvaki RK Celje Pivovarna Laško, skupaj z njimi trenirali, metali na gol ter skozi sproščeno druženje spoznali svoje športne vzornike. Športniki niso delili le športnih nasvetov, ampak tudi spodbudo, da se z vztrajnostjo in ekipnim duhom lahko doseže veliko.

Sledil je osrednji dogodek, na katerem je zbrane nagovorila generalna direktorica podjetja MIK Celje Adrijana Pliberšek Jeram. Poudarila je, da največja vrednost projekta niso številke, ampak otroci.

"Ko vidim nasmehe otrok, vem, zakaj MIKova karavana že 21 let piše svojo zgodbo. Najlepši del niso številke, ampak trenutki, ko otrok odide domov srečnejši, z novimi prijateljstvi in lepimi spomini. Želim si, da bi tudi letos vsak otrok tukaj doživel poletje, v katerem se bo počutil sprejetega, pomembnega in brezskrbnega."

Foto: MIK d.o.o.

Prisotne je nagovorila tudi mag. Lilijana Kozlovič, vodja Zdravilišča Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču, ki se je podjetju MIK Celje, zaposlenim in prostovoljcem zahvalila za dolgoletno podporo projektu.

"Iskreno se zahvaljujem podjetju MIK Celje ter vsem prostovoljcem in zaposlenim, ki že vrsto let s svojo predanostjo omogočate, da ta zgodba živi. Dragi otroci, želim vam, da tukaj spletete nova prijateljstva, ustvarite lepe spomine in domov odidete bogatejši za nova doživetja."

Poseben pečat dogodku so dali prav otroci. Skupaj so zapeli pesem Novi val skupine Joker Out in z iskrenim nastopom poželi bučen aplavz. Ob tej priložnosti je podjetje MIK Celje simbolično predalo tudi bon za izvedbo letošnjega letovanja.

Dopoldansko dogajanje se je nadaljevalo s koncertom Maraaye in Tila Čeha, ki so s priljubljenimi uspešnicami ustvarili pravo poletno vzdušje. Ob petju, plesu, fotografiranju, avtogramih in sladoledu je bilo čutiti predvsem sproščenost in veselje. Prav osebni stik z glasbeniki in športniki je bil za številne otroke eden najlepših trenutkov dneva.

Foto: MIK d.o.o.

Prava vrednost projekta se skriva v tednu, ki sledi

Čeprav osrednji dogodek vsako leto pritegne največ pozornosti, pravo srce MIKove karavane predstavlja teden, ki ga otroci preživijo na Debelem rtiču.

Za to, da se vsak otrok počuti sprejetega in varnega, skrbi deset MIKovih prostovoljnih vzgojiteljev pod vodstvom izkušenega pedagoga Milana Ninića, ki projekt soustvarja že več kot desetletje. Program vključuje športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, pohode, skupinske igre, delavnico temeljnih postopkov oživljanja, tehnike sproščanja in likovno terapijo. Otroci skozi različne dejavnosti razvijajo samozavest, odgovornost, sodelovanje in zaupanje vase, predvsem pa ugotavljajo, da zmorejo več, kot so verjeli.

Pogled v lepši svet

Letošnja izvedba je dobila tudi posebno vsebinsko nadgradnjo s projektom Pogled v lepši svet. Otroci so naredili dobro delo za nekoga drugega in svojo izkušnjo izrazili skozi risbo. Nastala razstava ne predstavlja le njihove ustvarjalnosti, ampak nosi pomembno sporočilo. Svet postane lepši vsakič, ko nekomu namenimo prijazno besedo, ponudimo pomoč ali podarimo nasmeh.

Čez nekaj dni se bodo otroci vrnili domov. Morje bo ostalo za njimi, ostali pa bodo prvi skoki v valove, nova prijateljstva, pogum, ki so ga našli v sebi, in občutek, da je nekdo verjel vanje.

Prav zato MIKova karavana otroškega smeha že 21 let ni le dobrodelni projekt podjetja MIK Celje. Je zgodba o otroštvu, priložnostih in ljudeh, ki verjamejo, da lahko en teden spremeni veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

Foto: MIK d.o.o.

Foto: MIK d.o.o.

Foto: MIK d.o.o.