Zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu bo zagotovo Čehinja. Za lovoriko grand slama se bosta v finalu pomerili rojakinji Karolina Muchova in Linda Noskova. Prva je po pravi drami s 6:2, 6:1, 7:6 (10) premagala Američanko Coco Gauff, druga pa je bila s 6:4, 6:4 boljša od Ukrajinke Marte Kostjuk. Če bo Muchova drugič v karieri igrala v finalu grand slama (pred tremi leti je izgubila v Parizu), pa bo za Noskovo to prvi finale turnirja velike četverice.

Za 29-letno Muchovo, deveto igralko na svetu, bo to prvi nastop v finalu Wimbledona. Leta 2023 je igrala v finalu Roland Garrosa, kjer jo je premagala Iga Swiatek, v polfinalu pa je bila tako na US Opnu kot v Melbournu.

Muchova in sedem let mlajša Američanka sta se srečali osmič; prvih šest dvobojev je dobila Coco Gauff, zmagovalka Pariza 2025 in US Opna 2023, zadnja dva pa Čehinja. Danes je slavila po dveh urah in 38 minutah igre in to po tem, ko je v podaljšani igri tretjega niza rešila eno zaključno žogo.

"Bilo je zelo napeto in čustveno. V enem trenutku se boriš za obstanek, v naslednjem imaš žogo za zmago," je povedala Muchova, ki je prvič v karieri igrala na centralnem igrišču in hkrati postala tretja Čehinja v finalu Wimbledona v zadnjih štirih letih po Marketi Vondroušovi in Barbori Krejčikovi.

Za igralko iz Olomuca je to deseta zaporedna zmaga na travi, saj je pred prihodom v London osvojila turnir serije WTA 500 v Bad Homburgu v Nemčiji. Na novi lestvici WTA se bo povzpela na zanjo rekordno šesto mesto.

Coco Gauff bo na svoj prvi finale na sveti travi morala še počakati. Foto: Reuters

V drugem polfinalu sta si nasproti stali Marta Kostjuk in Linda Noskova. Čehinja nadaljuje odlične igre, s 6:4, 6:4 je premagala tekmico in se uvrstila v svoj prvi finale grand slama.

Linda Noskova se je uvrstila v svoj prvi finale grand slama. Foto: Reuters

"Zmagi Petre Kvitove 2011 in 2014 so moji prvi spomini na to ikonsko prizorišče in turnir. Igrati na centralnem igrišču Wimbledona in zmagati so sanje vsakega otroka, ki se začne ukvarjati s tenisom. Jaz sem danes zelo uživala in prepričana sem, da bo tako tudi v soboto v finalu, saj se bom pomerila z enkratno osebo in prijateljico Karolino," je po zmagi dejala Noskova, ki se je prvič preizkusila na najbolj ekskluzivnem teniškem igrišču na svetu.

Do rekordnih uvrstitev

To bo prvi finale rojakinj na grand slamih po 2017, ko sta se v finalu US Opna pomerili Američanki Sloane Stephens in Madison Keys. Zmagovalka bo tretja Čehinja na prestolu Wimbledona v zadnjih štirih letih po Marketi Vondroušova 2023 in Barbori Krejčikovi 2024.

Tako Muchova kot Noskova bosta ne glede na razplet sobotnega polfinala, ki se bo začel ob 17. uri, na novi razpredelnici WTA napredovali do rekordnih uvrstitev. Muchova bo po novem najmanj šesta igralka sveta, Noskova pa osma.