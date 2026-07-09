"Najini otroci te obožujejo," je Jelena Đoković sporočila Felixu Augerju-Aliassimu po njegovem bolečem porazu proti Novaku Đokoviću v Wimbledonu. Potem ko je 39-letni Srb po več kot petih urah boja napredoval v polfinale, je njegova žena pokazala veliko spoštovanje do poraženca in s tem navdušila marsikoga. Novaka Đokovića v petek čaka še en izjemen dvoboj.

Te dni v Wimbledonu poteka najprestižnejši turnir, na katerem se merijo najboljši igralci sveta. Pravzaprav se turnir bliža koncu, del njega pa še vedno ostaja Novak Đoković, ki je navdušil v četrtfinalu. V epskem dvoboju, ki je trajal več kot pet ur, je premagal Felixa Augerja-Aliassima.

Novak pogosto poudarja Jelenino vlogo

Srb je s tem še enkrat pokazal, da pri svojih 39 letih še vedno spada med najboljše teniške igralce sveta, saj iz dvoboja v dvoboj podira nove mejnike. Nole je ob vseh uspehih večkrat poudaril vlogo žene Jelene, ki mu že dolga leta stoji ob strani. Prav ona je po zadnjem dvoboju številne navdušila z zapisom na družbenih omrežjih.

This is so lovely from Jelena 🥹 and she is right about Felix! 👏🏽 pic.twitter.com/hFtJi9kerS — Emma (@emmylobz) July 8, 2026

Felixu je izkazala veliko spoštovanje

Felix Auger-Aliassime je bil po porazu precej razočaran in Jelena mu je namenila nekaj spodbudnih besed. S tem je mlademu Kanadčanu izkazala veliko spoštovanje.

"Včeraj zvečer si bil neverjeten, Felix. Najini otroci te obožujejo in zanje si čudovit vzornik. Eden je moral dvoboj končati kot zmagovalec, a imaš ogromno razlogov za ponos. Navijali bomo zate," je dan po dvoboju zapisala Jelena. Tudi sama je včasih igrala tenis, tako da dobro ve, koliko truda in odrekanja je potrebno, da nekdo pride na najvišjo raven tenisa.

Novak Đoković in Jelena Đoković sta skupaj še iz srednješolskih let. Foto: Facebook

Ljubezen, ki traja od srednje šole

Jelena in Novak Đoković sta par že od srednješolskih let. Leta 2014 sta se poročila, danes pa imata dva otroka, sina Stefana in hčerko Taro. Sin je velik ljubitelj tenisa in ga tudi trenira. Pred časom je Jelena razkrila, da sta oba zelo čustvena in drug drugemu velika opora.

Vsi trije ga spremljajo v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Doma navijajo glasneje kot na tribunah

V zadnjih letih Jeleno oziroma družino redkeje vidimo na tribunah teniških turnirjev, predvsem odkar sta oba otroka šoloobvezna. Marsikateri dvoboj si zato ogledajo prek televizijskega prenosa. Kot je pred časom razkrila Jelena, je dvoboje težko spremljati tako prek prenosa kot v živo.

"Če dobro razmislim, mi je veliko lepše, ko sem doma in gledam dvoboje. Doma sem s Stefanom in Taro, potem pa skupaj navijamo na svoj način. Lahko se sprostimo, vpijemo, pojemo in se smejemo," je pred časom povedala za Vesti Online.

V Wimbledonu trenutno vsa družina na tribunah spodbuja Novaka. Tako je bilo tudi na zadnjem dvoboju, ki se je zavlekel pozno v večer. 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je sicer želel, da bi njegova otroka odšla v posteljo, a njegovi želji nista ugodila.

Jannik Sinner Foto: Reuters

V petek ga čaka dvoboj s Sinnerjem

Novaka Đokovića v petek čaka izjemen dvoboj. Za mnoge je to finale pred finalom, saj mu bo nasproti stal Jannik Sinner, prvi nosilec turnirja in lanski zmagovalec Wimbledona. Igralca sta do zdaj odigrala enajst medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 6:5 v korist Sinnerja. Do zdaj sta trikrat igrala v Wimbledonu, nazadnje lani, ko je Sinner zmagal gladko po treh nizih.

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