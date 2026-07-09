"Želim si le to, da premagam vsako Rusinjo," je po četrtfinalni zmagi v Wimbledonu dejala ukrajinska teniška igralka Marta Kostjuk. Pred današnjim polfinalom je ostro kritizirala odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki ruskim športnikom odpira pot nazaj na mednarodna tekmovanja.

Ukrajinska teniška igralka Marta Kostjuk je po uvrstitvi v polfinale Wimbledona v sredo ostro kritizirala odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, da odpravi omejitev za ruske športnike. S tem je Mednarodni olimpijski komite odprl pot za vrnitev ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, vključno z olimpijskimi igrami v Los Angelesu leta 2028.

Marta Kostyuk was asked about the possibility of Russian athletes being allowed into the 2028 Olympics



“My thoughts are that it’s terrible. I think it’s very very far from fair play, for all the countries involved here. Not just for Ukraine. I 100% don’t agree with this… pic.twitter.com/HmwhvKjzUM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2026

"Želim premagati vsako Rusinjo"

S tem se nikakor ne strinja Marta Kostjuk, 24-letna teniška igralka. "Moje mnenje je, da je to grozno," je po četrtfinalni zmagi nad Jasmine Paolini dejala Kostjuk. "Mislim, da je to zelo, zelo daleč od poštenega ravnanja do vseh držav, ki jih to zadeva, ne samo do Ukrajine. S to odločitvijo se stoodstotno ne strinjam. Na olimpijskih igrah si želim le to, da premagam prav vsako Rusinjo, proti kateri bom igrala," je dodala trenutno 13. igralka sveta.

Ruski napadi blizu doma njenih staršev

Medtem ko je Kostjuk v sredo igrala na osrednjem igrišču v Wimbledonu, so njeni rojaki v Ukrajini doživeli še en srdit napad Rusije na Kijev. V ponedeljek so ruske rakete zadele stanovanjske stavbe v bližini kraja, kjer živijo starši Marte Kostjuk. Vsak dan ima zato velike težave pri osredotočanju na tenis, hkrati pa si ne more zatiskati oči pred dogajanjem v Ukrajini.

"Ni lahko vsega popolnoma odmisliti. Prejšnji teden mi je bilo res težko, ko se je zgodil prvi večji napad. V ponedeljek so uničili štiri ulice približno pet kilometrov od kraja, kjer živijo moji starši. Ni lahko. Trudim se biti pozorna na vse, kar se dogaja. Seveda se tudi trudim, da te stvari name ne vplivajo preveč," je še povedala Marta, ki v Wimbledonu igra vrhunski tenis.

Marta Kostjuk je druga Ukrajinka, ki se je uvrstila v polfinale Wimbledona. Foto: Guliverimage

Kostjuk lovi ukrajinsko zgodovino Wimbledona

V polfinalu bo njena nasprotnica Čehinja Linda Noskova. Igralki sta do zdaj odigrali en medsebojni dvoboj. Letos sta igrali na turnirju v Madridu, kjer je bila po treh nizih boljša Ukrajinka. Marta Kostjuk je druga Ukrajinka, ki se je uvrstila v polfinale Wimbledona. Elini Svitolini je to uspelo v letih 2019 in 2023.

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