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Avtorji:
B. B., M. P.

Nedelja,
5. 7. 2026,
18.00

Osveženo pred

23 minut

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Arina Sabalenka Naomi Osaka Wimbledon 2026 Jessica Pegula Iva Jovic tenis

Nedelja, 5. 7. 2026, 18.00

23 minut

Wimbledon (WTA), 7. dan

Pegula v četrtfinale po preobratu, Muchova po skoraj treh urah

Avtorji:
B. B., M. P.

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Wimbledon Jessica Pegula | Jessica Pegula je postala prva četrtfinalistka letošnjega Wimbledona. | Foto Reuters

Jessica Pegula je postala prva četrtfinalistka letošnjega Wimbledona.

Foto: Reuters

Sedmi dan turnirja v Wimbledonu se bo prva igralka sveta Arina Sabalenka na osrednjem igrišču pomerila z nekdanjo številko ena Naomi Osako. Prva četrtfinalistka je postala Jessica Pegula, ki je po preobratu v treh nizih izločila 18-letno rojakinjo Ivo Jović. Tri nize in skoraj tri ure je za napredovanje potrebovala tudi Karolina Muchova.

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Belorusinja Arina Sabalenka je letos Japonko Naomi Osako premagala na vseh treh letošnji medsebojnih dvobojih, a Osaka verjame, da se je iz vsakega poraza nekaj naučila. Zmagovalka tega dvoboja bo naredila velik korak proti veliki zmagi v Wimbledonu. Do zdaj na njem namreč ni zmagala še nobena.

Wimbledon, WTA, osmina finala:

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Iva Jović (ZDA, 16) 4:6, 6:3, 6:1;
Karolina Muchova (Češ, 10) - Barbora Krejčikova (Češ) 7:5, 5:7, 6:3;

Arina Sabalenka (Blr, 1) - Naomi Osaka (Jap, 14)
Belinda Bencic (Švi, 11) - Coco Gauff (ZDA, 7)

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Arina Sabalenka
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Arina Sabalenka Naomi Osaka Wimbledon 2026 Jessica Pegula Iva Jovic tenis
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