Sedmi dan turnirja v Wimbledonu se bo prva igralka sveta Arina Sabalenka na osrednjem igrišču pomerila z nekdanjo številko ena Naomi Osako. Prva četrtfinalistka je postala Jessica Pegula, ki je po preobratu v treh nizih izločila 18-letno rojakinjo Ivo Jović. Tri nize in skoraj tri ure je za napredovanje potrebovala tudi Karolina Muchova.