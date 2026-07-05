Nedelja, 5. 7. 2026, 18.00
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Wimbledon (WTA), 7. dan
Pegula v četrtfinale po preobratu, Muchova po skoraj treh urah
Sedmi dan turnirja v Wimbledonu se bo prva igralka sveta Arina Sabalenka na osrednjem igrišču pomerila z nekdanjo številko ena Naomi Osako. Prva četrtfinalistka je postala Jessica Pegula, ki je po preobratu v treh nizih izločila 18-letno rojakinjo Ivo Jović. Tri nize in skoraj tri ure je za napredovanje potrebovala tudi Karolina Muchova.
Belorusinja Arina Sabalenka je letos Japonko Naomi Osako premagala na vseh treh letošnji medsebojnih dvobojih, a Osaka verjame, da se je iz vsakega poraza nekaj naučila. Zmagovalka tega dvoboja bo naredila velik korak proti veliki zmagi v Wimbledonu. Do zdaj na njem namreč ni zmagala še nobena.
Wimbledon, WTA, osmina finala:
Jessica Pegula (ZDA, 4) - Iva Jović (ZDA, 16) 4:6, 6:3, 6:1;
Karolina Muchova (Češ, 10) - Barbora Krejčikova (Češ) 7:5, 5:7, 6:3;
Arina Sabalenka (Blr, 1) - Naomi Osaka (Jap, 14)
Belinda Bencic (Švi, 11) - Coco Gauff (ZDA, 7)