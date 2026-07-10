Na italijanskem Krasu izbruhnil požar

V italijanski občini Repentabor severno od Trsta v bližini slovenske meje je danes izbruhnil požar, ki ga je italijanskim gasilcem uspelo omejiti, poroča Primorski dnevnik.

Pri Branovi javi pri Repnu se je malo po 13. uri vnel požar. Sprva so goreli travniki in grmičevje, nato pa so se zublji oprijeli tudi dreves. Na terenu so profesionalni in prostovoljni gasilci, ki jim je požar uspelo omejiti. Pri gašenju so sodelovali tudi trije helikopterji.

V nadaljevanju bodo poskrbeli za sanacijo območja in požarno stražo, namen je preprečiti vžig novih žarišč.