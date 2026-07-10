Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
10. 7. 2026,
19.35

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
požar Trst Italija

Petek, 10. 7. 2026, 19.35

48 minut

Na italijanskem Krasu izbruhnil požar

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Helikopter za gašenje, Portugalska | Pri gašenju so sodelovali tudi trije helikopterji. (Fotografije je simbolična.) | Foto Shutterstock

Pri gašenju so sodelovali tudi trije helikopterji. (Fotografije je simbolična.)

Foto: Shutterstock

V italijanski občini Repentabor severno od Trsta v bližini slovenske meje je danes izbruhnil požar, ki ga je italijanskim gasilcem uspelo omejiti, poroča Primorski dnevnik.

Pri Branovi javi pri Repnu se je malo po 13. uri vnel požar. Sprva so goreli travniki in grmičevje, nato pa so se zublji oprijeli tudi dreves. Na terenu so profesionalni in prostovoljni gasilci, ki jim je požar uspelo omejiti. Pri gašenju so sodelovali tudi trije helikopterji.

V nadaljevanju bodo poskrbeli za sanacijo območja in požarno stražo, namen je preprečiti vžig novih žarišč.

Požar Španija
Novice Velika tragedija v Španiji: v požaru umrlo najmanj 12 ljudi #video
Vročina. Vročinski val. Temperatura. Vročinski rekord. Oblak. Nevihta.
Novice Znano je, kje v Sloveniji lahko v soboto nastane največ neviht
požar Trst Italija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.