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Avtor:
M. P.

Petek,
10. 7. 2026,
19.30

Osveženo pred

50 minut

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Isak Gifting Jeremy Seewer Ducati Yamaha Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar KTM Lucas Coenen motokros MXGP

Petek, 10. 7. 2026, 19.30

50 minut

Po slovesu od Ducatija nadaljuje na motorju KTM

Jeremy Seewer se vrača v MXGP

Avtor:
M. P.

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Jeremy Seewer Ducati | Še slabše kot na Kawasakiju je šlo zadnji dve sezoni Jeremyju Seewerju na Ducatiju. | Foto Guliverimage

Še slabše kot na Kawasakiju je šlo zadnji dve sezoni Jeremyju Seewerju na Ducatiju.

Foto: Guliverimage

Na svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP se vrača petkratni svetovni podprvak Jeremy Seewer, ki je po VN Francije prekinil pogodbo s tovarniško ekipo Ducati. Do konca sezone bo dirkal za zasebno moštvo Van Venrooy KTM, opravljal pa bo tudi naloge testnega voznika znamke KTM. Po poškodbi pa se na dirke vrača Isak Gifting.

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Jeremy Seewer je bil pred leti na Yamahi zelo hiter. | Foto: AP / Guliverimage Jeremy Seewer je bil pred leti na Yamahi zelo hiter. Foto: AP / Guliverimage Ko je bil Tim Gajser leta 2022 nazadnje svetovni prvak, je bil njegov najbližji tekmec Jeremy Seewer. Švicar je takrat svetovno prvenstvo MXGP že tretjič končal kot drugi, pred tem je bil dvakrat drugi tudi v MX2. Ima 13 zmag na dirkah svetovnega prvenstva. Odlikovala ga je konstantnost rezultatov, nikoli pa ni veljal za enega najboljših. Dokler je bil član Yamahine ekipe, se je še boril za prvo peterico, zadnje tri sezone pa je šla njegova kariera strmo navzdol. Ni se znašel na Kawasakiju, niti na Ducatiju. Na prvih šestih dirkah letošnje sezone je osvojil samo 34 točk. S tovarniškim motorjem! V posamični vožnji ni bil boljši kot 12., oziroma je bilo to 12. mesto s prve vožnje domače dirke edina uvrstitev med prvih 15. In po VN Francije sta se Ducati in Seewer sporazumno razšla. 

31-letnik je takrat dejal, da kariere še ne namerava končati. Govorilo se je o odhodu v ZDA, a ostaja na stari celini. Po petih izpuščenih dirkah svetovnega prvenstva se vrača na motorju znamke KTM. Do konca sezone bo opravljal naloge testnega voznika avstrijske znamke, na dirkah pa nastopal z ekipo Van Venrooy. Ta je spomladi ostala brez Mattie Guadagninija, ki se je znova poškodoval. Seewer bo ta konec tedna za dober trening nastopil na dirkaški tekmi nizozemskega prvenstva, nato se na svetovno prvenstvo MXGP vrača z britansko veliko nagrado, ki bo 18. in 19. julija na progi Foxhill v Swindonu. To bo 12. od 19 letošnjih dirk. To bo priložnost za Švicarja, da se znova dokaže in si zagotovo mesto na prvenstvu MXGP v naslednji sezoni, morda celo v tovarniški ekipi znamke KTM, ki utegne ostati brez Lucasa Coenena. Mladi Belgijec bo v primeru osvojitve naslova prvaka najverjetneje odšel na ameriško prvenstvo.

Vrača se tudi Isak Gifting
Prvič letos bo dirkal Isak Gifting (JK Yamaha). Nastopil bo na sobotni nočni dirki italijanskega prvenstva v Faenzi. Šved je bil lani zmagovalec italijanskega prvenstva, tekmec Jana Pancarja (TEM JP253 KTM) pa je bil tudi na svetovnem prvenstvu, torej tekmec za najboljšega zasebnika. Zaradi poškodbe je izpustil prvo polovico letošnje sezone. 
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