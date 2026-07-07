Telefon imamo vedno pri sebi. Zakaj ne bi z njim tudi plačevali?

Plačevanje je eno tistih vsakodnevnih opravil, o katerem skoraj ne razmišljamo več. Zjutraj kava, med službo kosilo, popoldne trgovina, zvečer spletni nakup ali parkirnina. Vmes še kakšna vstopnica, darilo za prijatelja ali vračilo denarja po skupnem kosilu. Vsako od teh plačil traja le nekaj trenutkov. Ko jih seštejemo, pa hitro ugotovimo, da plačujemo večkrat na dan, zato ni presenetljivo, da postajajo rešitve, ki plačevanje poenostavijo, vse pomembnejši del našega vsakdana.

Flik je ena od sodobnih rešitev, ki plačevanje poenostavljajo in pospešujejo. Kar se je začelo kot priročna rešitev za nakazila med prijatelji, je danes preraslo v celovito plačilno rešitev za vsakodnevne nakupe. Flik ni več zgolj digitalna storitev za delitev stroškov in nakazila med prijatelji, temveč rešitev, ki jo uporablja vse več posameznikov in podjetij. Danes Flik omogoča hitro in preprosto plačevanje v trgovinah, na spletu in med posamezniki. Zaupa mu že več kot 3.500 trgovcev in ponudnikov storitev, plačevanje s Flikom pa je mogoče na vedno več prodajnih mestih in v spletnih trgovinah. Katere so glavne prednosti Flika in v katerih primerih nam lahko najbolj poenostavi plačevanje?

Telefon imamo vedno pri sebi. Zakaj ga ne bi uporabljali tudi za vsakdanje plačevanje?

Verjetno se bomo vsi strinjali, da je pametni telefon postal nepogrešljiv del našega vsakdana. Ker ga imamo skoraj vedno pri sebi, je povsem naravno, da ga uporabljamo tudi za plačevanje.

Kaj to pomeni v praksi? Ni nam treba razmišljati, ali imamo pri sebi dovolj gotovine ali fizično plačilno kartico. Plačilo lahko opravimo hitro, preprosto in varno, takrat, ko ga moramo, brez odvečnih korakov.

Ne glede na to, ali kupujemo jutranjo kavo, plačamo kosilo, opravimo tedenski nakup v trgovini, poravnamo parkirnino, obiščemo frizerja ali zaključujemo spletni nakup, nam Flik omogoča, da plačamo na preprost način. Omogoča plačevanje na POS-terminalih, prek Flik POS-aplikacije ter v vedno več spletnih trgovinah, zato je priročen spremljevalec pri številnih vsakodnevnih nakupih in storitvah.

Skupni račun še nikoli ni bil tako preprost

Veliko ljudi je Flik najprej spoznalo prav pri delitvi stroškov med prijatelji. Skupno kosilo, koncert, izlet med koncem tedna ali nakup darila: skoraj vedno nekdo plača za vse, nato pa sledi usklajevanje, kdo komu dolguje.

"Koliko sem dolžan?"

"Mi pošlješ številko računa?"

"Ti nakažem zvečer."

S Flikom je poravnava precej preprostejša. Denar lahko prijatelju nakažemo hitro, brez iskanja številke računa, svoj delež pa poravnamo praktično takoj. Tako je manj usklajevanja, manj opominjanja in manj čakanja, da se stroški poravnajo. Ne glede na to, ali gre za koncertne vstopnice, večerjo s prijatelji, skupno darilo ali stroške izleta, je najpomembnejše, da je poravnava stroškov hitra in preprosta.

Prav zato slogan Flika Čisti računi, dobri Flik prijatelji ni le dobra besedna igra, ampak nekaj, kar v praksi še kako drži. Ko so stroški hitro poravnani, ni nerodnih opominov, usklajevanja ali preprosto tistega (grenkega) občutka, da je nekdo ostal dolžan.

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V košarici je vse. Zakaj bi se zapletlo šele pri plačilu?

Flik ni uporaben le pri vsakodnevnih plačilih in delitvi stroškov med prijatelji, temveč tudi pri spletnih nakupih. Tudi tam lahko poskrbi za hitrejši in preprostejši zaključek nakupa.

Čeprav nakup v spletni trgovini pogosto opravimo v nekaj minutah, je plačilo lahko zadnji korak, ki vzame največ časa. Iskanje plačilne kartice in vnašanje njenih podatkov lahko postopek po nepotrebnem podaljšata, še posebej če kartice nimamo pri sebi.

S Flikom je postopek preprostejši. Namesto podatkov plačilne kartice uporabnik vnese svojo telefonsko številko ali e-naslov, nato pa plačilo potrdi v svojem telefonu.

Manj korakov pomeni hitrejši zaključek nakupa in boljšo uporabniško izkušnjo. Tako je tudi zadnji korak spletnega nakupa hiter, preprost in brez nepotrebnega iskanja kartice ali prepisovanja podatkov.

Hitrost je pomembna, zaupanje pa še bolj

Je že tako, da plačilo opravimo v nekaj sekundah, zaupanje pa se praviloma gradi precej dlje. Prav zato sta pri sodobnih načinih plačevanja poleg hitrosti ključni tudi varnost in zanesljivost. To potrjuje tudi dejstvo, da Fliku, kot že omenjeno, zaupa že več kot 3.500 trgovcev in ponudnikov storitev, mreža prodajnih mest in spletnih trgovin, kjer je mogoče plačevati s Flikom, pa se nenehno širi.

Flik danes ni več zgolj digitalna storitev za delitev stroškov in nakazila med prijatelji, temveč celovita plačilna rešitev, ki jo uporablja vedno več posameznikov in podjetij. Omogoča plačevanje v trgovinah, na spletu, POS-terminalih in prek Flik POS-aplikacije ter postaja pomemben del sodobnega plačilnega okolja.

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Ne glede na to, ali plačujete jutranjo kavo, prijatelju vrnete svoj delež za skupno kosilo ali zaključujete spletni nakup, Flik združuje tisto, kar pri plačevanju največ šteje: hitrost, preprostost, varnost in zaupanje.