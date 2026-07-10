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Avtor:
K. M.

Petek,
10. 7. 2026,
8.35

Osveženo pred

18 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Asta Vrečko Alenka Gotar ministrstvo za kulturo

Petek, 10. 7. 2026, 8.35

18 minut

Gotarjeva Vrečkovi: Zavajate na celi črti in me blatite!

Avtor:
K. M.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Asta Vrečko, Alenka Gotar. | Asta Vrečko je kot primer zlorabe politične zaposlitve izpostavila zaposlitev Alenke Gotar. | Foto STA, Mediaspeed

Asta Vrečko je kot primer zlorabe politične zaposlitve izpostavila zaposlitev Alenke Gotar.

Foto: STA, Mediaspeed

"Poimensko me je omenila, kot da so me iz kabineta zaposlili na lepe oči. Zavaja na celi črti in me blati!" je zapisala Alenka Gotar potem, ko jo je nekdanja ministrica Asta Vrečko v oddaji 24ur izpostavila kot primer zlorabe politične zaposlitve na kulturnem ministrstvu.

Po včerajšnji naznanitvi ministrstva za kulturo, da bodo zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu morali začasno ustaviti nekatere postopke financiranja in uvesti dodatne varčevalne ukrepe, so v oddaji 24ur zvečer gostili aktualno ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc in nekdanjo kulturno ministrico Asto Vrečko

Kot navaja Fridlova Jarčeva, so po pregledu finančnega stanja v proračunu ministrstva ugotovili, "da zaradi povečane porabe predhodnega vodstva ministrstva za kulturo po vseh trenutnih podatkih manjka 8,9 milijona evrov za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta." Medtem nekdanja ministrica Vrečko trdi, da je "denarja v proračunu dovolj, razen če so targetirano šli, kot je bilo napovedano pred volitvami, na nevladnike. Gre za ideološki boj proti kulturi in umetnosti".

Gotarjeva: Asta Vrečko zavaja in me blati na celi črti 

Fridlova Jarčeva je Vrečkovi očitala zaposlovanje kadra za nedoločen čas, ta pa je kot primer zlorabe politične zaposlitve izpostavila zaposlitev Alenke Gotar, ki je še vedno zaposlena na ministrstvu za kulturo. 

Na ta očitek se je odzvala tudi Alenka Gotar, ki pravi, da Asta Vrečko zavaja. "Poimensko me je omenila, kot da so me iz kabineta zaposlili na lepe oči. Zavaja na celi črti in me blati!" je zapisala Gotarjeva in dodala, da se mora javno odzvati.

"Jaz sem se prijavila na več javnih razpisov za delovna mesta na ministrstvu, tako kot mnogi drugi, brez protekcije, in bila uspešna na enem izmed njih – na glasbi, kjer so me izbrali zaradi najvišje izobrazbe in poznavanja področja in ki sem ga ves čas opravljala strokovno, vestno, ker imam tudi ustrezno izobrazbo za to. Vse je bilo transparentno!" se je odzvala Gotar in oddala, da tega "ne moremo trditi za njene zaposlitve kabinetnih članov".

Gotarjeva navaja, da je Asta Vrečko na ministrstvu za kulturo kader zaposlovala za nedoločen čas in jih pri tem poimensko navedla.

Sklenila je: "Ne vpletajte v svoje boje in malverzacije mene, ker je vse v zvezi z mano korektno, zakonito in transparentno in se moram med drugim boriti za svojo pravico tudi na sodišču!"

Ignacija Fridl Jarc, Asta Vrečko
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