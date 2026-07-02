Zdi se, da se Berrettini počuti vse bolje

Četrti dan teniškega turnirja v Wimbledonu prinaša nekaj izjemno zanimivih obračunov v moški konkurenci. Največ pozornosti bo na osrednjem igrišču namenjene dvoboju Mattea Berrettinija in Arthurja Filsa.

Matteo Berrettini, nekdanji finalist Wimbledona, se po številnih težavah s poškodbami znova vrača med boljše igralce na travi, medtem ko se Francoz Arthur Fils prav tako pobira po težavah s hrbtom in kolkom. Obeta se zanimiv dvoboj igralcev, ki znata na travi prikazati vrhunski tenis.

Na sveto travo bo stopil tudi Grigor Dimitrov, ki je lani prav v Wimbledonu zaradi poškodbe prsne mišice doživel eno največjih razočaranj kariere. Na igrišču številka ena ga čaka Čeh Jakub Menšik, eden najbolj nadarjenih mladih igralcev na svetu.

Wimbledon, moški, 2. krog, zanimivi dvoboji:



Taylor Fritz (ZDA, 6) – Patrick Kypson (ZDA) 6:2, 6:2, 7:5



Matteo Berrettini (Ita) – Arthur Fils (Fra, 20)

Valentin Royer (Fra) – Aleksander Zverev (Nem, 2)

Jakub Menšik (Češ, 15) – Grigor Dimitrov (Bol)

Frances Tiafoe (ZDA, 17) – Jan Choinski (VBr)