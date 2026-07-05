Pogačar grozil z napadom, nato pa do zmage pomagal Isaacu del Toru

Danes so kolesarji UAE Emirates - XRG prikazali izjemno ekipno predstavo, v zaključnih krogih v Barceloni na zadnjem vzponu na Montjuic vse pripravili za zmago Tadeja Pogačarja, a je ta naposled etapo prepustil 22-letnemu kolegu Isaacu del Toru. Ta se je torej šele na svoji drugi etapi na Dirki po Franciji v karieri veselil izjemnega uspeha.

Pogačar je v zaključku druge etape le pazil, da del Tora, ki je imel še pred prihodom v Barcelono nekaj težav z menjavo kolesa in je nekaj energije potrošil z lovljenjem glavnine, nihče od tekmecev ni ogrozil, sam pa je v cilj pripeljal na drugem mestu. Na tretje se je v ciljnem sprintu prebil Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), s četrtim pa je rumeno majico vodilnega ubranil Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). A Danec ima zdaj v skupnem seštevku le šest sekund prednosti pred Pogačarjem.

Dirka po Franciji, potek 2. etape:

Cilj: Isaac del Toro je zmagovalec etape, Tadej Pogačar drugi, Remco Evenepoel tretji, Jonas Vingegaard pa je s četrtim mestom ubranil rumeno majico vodilnega!

650 m do cilja: Isaac del Toro je prišel v vodstvo, Pogačar mu ne želi vzeti zmage, a pazi, na Vingegarda in zasledovalce.

1,5 km do cilja: Zdaj se je v vodstvo odpeljal Mattias Skjelmose, favoriti sledijo.

2,6 km do cilja: Napadel je Tobias Johannessen, sledijo mu Carapaz, Pogačar, Vingegaard, Seixas, Evenepoel ...

3,2 km do cilja: Mathieu van der Poel je odpadel, Adam Yates pripravlja teren za Pogačarja.

3,8 km do cilja: Seixas redči glavnino na klancu, kolesarji se bližajo najstrmejšem delu klanca.

4 km do cilja: Paul Seixas se je postavil na čelo glavnine, Pogačar še čaka.

6 km do cilja: Na ravnini se je glavnina spet okrepila, bliža se zadnji in odločilni vzpon na Montjuic, vsi pričakujejo silovit napad Tadeja Pogačarja.

14 km do cilja: Brandon McNulty je osvojil še dve gorski točki na drugem prečkanju Montjuica in še naprej diktira tempo za Pogačarja na čelu glavnine. Svetovni prvak ima ob sebi še del Tora in Yatesa, medtem ko je ob Vingegaardu le še Matteo Jorgenson. Na morebiten napad prežijo še Evenepoel, van der Poel, Ayuso, Vacek ...

16 km do cilja: McNulty tudi drugič na Montjuic diktira tempo, skupina se spet redči. V ospredje se prebija Tom Pidcocok, Vingegaard še naprej pazi na Pogačarja, ob sebi pa ima Danec še dva pomočnika, Jorgensona in Piganzolija.

🚫 No, just no. Please don't use flares on roadside!



🚫 Juste non. S'il vous plait, n'utilisez pas de fumigènes au bord de la route !#TDF2026 pic.twitter.com/fEyuYoIU7m — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

19 km do cilja: Pogačar ima zdaj ob sebi Adama Yatesa, Brandona McNultyja in Isaaca del Tora, bliža se drugi vzpon na Montjuic.

20 km do cilja: Francoz Romain Gregoire (Groupama - FDJ United) je ostal brez pomočnika Quentina Pacherja, ki se mu je v verižnico kolesa zapletla kolumbijska zastava.

25 km do cilja: Že prvi vzpon na Montjuic je močno razredčil glavnino, tempo za Pogačarja še naprej narekuje McNulty, Vingegaard ima ob sebi Mattea Jorgensona, tam so tudi Evenepoel, Lipowitz in preostali favoriti, tudi Seixas je zraven. Odpadli pa so že Ben Healy, Kevin Vauquelin in Julian Alaphilippe.

🏁 26 km

⛰️ Côte du Château de Montjuïc (cat. 3) ⛰️

(1er passage)



1️⃣ 🇺🇸 Brandon McNulty, 2pts

2️⃣ 🇸🇮 Tadej Pogacar, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/NOPISuUHZ8 — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 5, 2026

27 km do cilja: Brandon McNulty vodi Tadeja Pogačarja v klanec, Jonas Vingegaard se drži Slovenca, sledijo Remco Evenepoel in še nekateri preostali favoriti, a imajo nekateri že težave s hudim tempom, ki ga narekuje Američan.

29 km do cilja: Kolesarji se prvič vzpenjajo na Montjuic s težje strani (1.67 km/9,3 %).

30 km do cilja: Pred začetkom krogov in vzponov na Montjuic se je na čelo glavnine postavila ekipa LIdl - Trek, tempo je narasel, Pogačar in Vingegaard pazita drug na drugega. Glavnino je ujel tudi Seixas.

💨 The riders arrive onto the final circuit! The first climb up the Côte de Montjuic is coming up 🥵⏳



💨 Les coureurs font leur entrée sur le circuit final ! Première montée de la Côte de Montjuic à venir 🥵⏳#TDF2026 pic.twitter.com/BWtRbRAjuN — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

32 km do cilja: Beg je končan, Molenaar in Engelhard sta v glavnini, to pa se še trudi ujeti Paul Seixas, ki z lovom zapravlja nekaj energije.

37 km do cilja: Manjše težave je imel francoski najstnik Paul Seixas, ki je ob okvari kolesa najprej vzel kolo moštvenega kolega Valentina Paret-Peintra, nato pa le dočakal pomoč spremljevalnega vozila ekipe Decathlon CMA CGM in dobil svoje nadomestno kolo. Okvaro je imel še drugi član te ekipe Olav Kooij. Medtem se je glavnina ubežnikoma približala na osem sekund, pa spet malce popustila

🤝 Felix Engelhardt and Alex Molenaar know that their breakaway is drawing to a close!



🤝 Felix Engelhardt et Alex Molenaar savent que leur belle échappée touche à sa fin ! #TDF2026 pic.twitter.com/YowCIcodxb — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

43 km do cilja: Kolesarji se v Barceloni bližajo ciljni črti pri Olimpijskem stadionu, to pa bodo nato prečkali še dvakrat. Ubežnika ohranjata dobrih 40 sekund prednosti.

53 km do cilja: Kolesarji so prispeli na obrobje Barcelone, Molenaar in Engelhard ostajata 44 sekund pred glavnino in upata, da bosta prednost zadržala do prvega vzpona na Montjuic.

58 km do cilja: Vodilna dvojica je spet povečala prednost in vozi dobrih 40 sekund pred glavnino, na čelu te se je pojavila tudi Vingegaardova Visma, medtem pa je rep glavnine ujel Isaac del Toro, ki se bo zdaj prebil v ospredje ob pomoči Nilsa Politta.

61 km do cilja: Težave s kolesom je imel Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro, prvo spremljevalno vozilo UAE Emirates ga je na ozki cesti spregledalo, zato je nadomestno kolo dobil pozno in mora zdaj loviti glavnino. Mehičan mora nadoknaditi kakšno minuto in pol v gostem prometu spremljevalnih vozil.

67 km do cilja: Kolesarji se zdaj spuščajo proti Barceloni, postroj članov UAE Emirates na prvem klanci dneva je bil bržčas napoved dogajanja v zaključnih krogih s tremi vzponi na Montjuic, preostale ekipe favoritov so se zato začele riniti v ospredju glavnine. V osredju sta ostala le še Molenaar in Engelhard, ohranjata pa 20 sekund prednosti.

74 km do cilja: Nizozemec Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) je dobil prvi gorski cilj dneva in pobral pet točk v boju za pikčasto majico. Trojica ima le še 25 sekund prednosti pred glavnino, ki pa jim bo najbrž zdaj dovolila še nekaj časa v vodstvu.

🏁 74 km

⛰️ Côte de Begues (cat. 2) ⛰



1️⃣ 🇳🇱 Alex Molenaar, 5pts

2️⃣ 🇩🇪 Felix Engelhardt, 3pts

3️⃣ 🇳🇱 Frank van den Broek, 2pts

4️⃣ 🇬🇧 Joshua Tarling, 1pt



⚪️🔴 Alex Molenaar prend la tête du classement du meilleur grimpeur et une option pour le maillot à pois.#TDF2026 pic.twitter.com/JW0nQEPeJb — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 5, 2026

Izidi gorskega cilja, Côte de Begues (II. kat.):

1. Molenaar 5 točk

2. Engelhardt 3

3.. Van den Broek 2

4. Tarling 1

76 km do cilja: Na čelo glavnine se je postavila Pogačarjeva ekipa in stopnjuje tempo, prednost vodilne trojice naglo pada, zdaj znaša le še 55 sekund.

Pogačar: Če bo priložnost ...

"Če se bo ponudila priložnost, bomo napadli zmago, da, vendar je danes naša glavna naloga preživeti klance brez težav. Etapa se lahko razplete na mnogo načinov," je bil po včerajšnjih drznih napovedih danes malce manj konkreten Tadej Pogačar.

80 km do cilja: Začel se je prvi vzpon dneva, Cote de Begues (6,1 km/6,5 %), vodilna trojica se je v klanec pognala z minuto in pol prednosti pred glavnino. Dirka se bo zdaj razživela. Na čelu glavnine se zdaj pojavljajo tudi kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Emirats - XRG.

83 km do cilja: Leteči cilj v Viladecansu je dobil Alex Molenaar, ki je v sprintu ugnal Felixa Engelhardta. Kolesarji se približujejo vzponu na Cote de Begues, ubežniki pa imajo pred glavnino le še dobri dve minuti prednosti.

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR - stage 2 💚



💨 Fierce battle between the 3 leaders! 🇳🇱 Alex Molenaar scores 25 points!



💨 Grosse bataille parmi les 3 leaders ! 🇳🇱 Alex Molenaar inscrit 25 points !#TDF2026 pic.twitter.com/SMQH8fZY3j — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

Izidi letečega cilja, Viladecans (km 85,6)

1. Molenaar 25 točk

2. Engelhardt 20

3. Van den Broek 16

4. Girmay 14

5. Pedersen 12

6. Philipsen 10

7. Turgis 9

8. Merlier 8

9. Kanter 7

10. Matthews 6

11. Waerenskjold 5

12. Ballerini 4

13. Vermeersch 3

14. Stuyven 2

15. Wellens 1

95 km do cilja: Prednost ubežne trojice počasi pada in zdaj znaša še 2:45.

110 km do cilja: Dirka zdaj poteka mirno, na čelu glavnine so še vedno Pidcockovi kolegi iz ekipe Pinarello Q36.5, trojica ubežnikov sodeluje in ohranja tri minute in pol prednosti.

130 km do cilja: Na čelo glavnine so se postavili kolesarji moštva Pinarello Q36.5, ki imajo danes favorita za zmago, Britanca Toma Pidcocka. "Ta etapa bi mi morala ustrezati, zato bomo vsekakor poskusili," je dejal pred startom. Prednost ubežne trojice se je ustalila pri treh minutah in 40 sekundah.

🔚 🇫🇷 Baptiste Veistroffer failed to catch up with the breakaway, which will therefore remain a trio. No doubt we’ll see him give it another go in the coming days!



🔚 🇫🇷 Baptiste Veistroffer n'a pas réussi à rejoindre l'échappée qui restera donc un trio. Nul doute qu'on le… pic.twitter.com/EqBNYwbk4t — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

140 km do cilja: Veistroffer je obupal in počakal glavnino, ta je povsem umirila tempo in trojici ubežnikov pustila več kot tri minute prednosti. Bežijo torej Nemec Felix Engelhardt (Jayco AlUla) ter Nizozemca Frank van den Broek (Picnic PostNL) in Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA). Slednji je v skupnem seštevku uvrščen najvišje med ubežniki, z 1:12 zaostanka za Vingegaardom je pred etapo zasedal 24. mesto. Trenutno je torej prevzel virtualno rumeno majico, pred etapo pa napovedal, da si želi predvsem pikčasto. To pomeni, da se bo boril za gorske točke na Beguesu (II. kategorija, točke na voljo: 5, 3, 2, 1), pa v prvem krogu v Barceloni še na Montjuicu (III. kategorija, točke: 2, 1).

144 km do cilja: V lov za vodilno trojico, Engelhardtom, van den Broekom in Molenaarjem se je podal še Francoz Baptiste Veistroffer (Lotto – Intermarche), ki je zdaj ujet na pol poti med čelom dirke in glavnino, ki se je povsem umirila. Glavnina z vsemi nosilci majico vozi minuto za vodilnimi.

148 km do cilja: Vsi kolesarji, ki so bili udeleženi v padcu nadaljujejo z dirko, nekateri so se morali zapeljati ob vozilo z zdravnikom na oskrbo manjših ran, medtem pa je na čelu glavnine še živahno, ubežnikom se želijo pridružiti še nekateri tekmovalci.

🇳🇱 Frank van den Broek

🇳🇱 Alex Molenaar

🇩🇪 Felix Engelhardt



💪 A trio broke away from the peloton

🇫🇷 Baptiste Veistroffer launched a counter-attack as the peloton appeared to be opening up.



💪 Un trio s'est extrait du peloton

🇫🇷 Baptiste Veistroffer est sorti en contre alors… pic.twitter.com/wDGXuHuQup — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

164 km do cilja: Nemec Felix Engelhardt (Jayco AlUla) ter Nizozemca Frank van den Broek (Picnic PostNL) in Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) so si privozili nekaj prednosti pred glavnino, v tej pa je prišlo do množičnega padca, v katerega je bil vpleten tudi eritrejski sprinter Biniam Girmay (NSN). Na tleh so se znašli še Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech), Aaron Gate (XDS Astana), Robbe Dhondt (Picnic PostNL), Dorian Godon (Netcompany Ineos), Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in Anthon Charmig (Uno-X Mobility).

🚩 Here they go! Stage 2 is underway, and Baptiste Veistroffer does what he does best : ATTACK!



🚩 Et c'est parti ! L'étape 2 est lancée et Baptiste Veistroffer fait ce qu'il fait de mieux : ATTAQUE !#TDF2026 pic.twitter.com/gFL9MzCd90 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

13:59 (168,5 km do cilja): Kolesarji so dosegli kilometer nič in druga etapa Toura se je začela zares. Takoj so se začeli napadi v glavnini.

🚩 Here they go! Stage 2 is underway, and Baptiste Veistroffer does what he does best : ATTACK!



🚩 Et c'est parti ! L'étape 2 est lancée et Baptiste Veistroffer fait ce qu'il fait de mieux : ATTAQUE !#TDF2026 pic.twitter.com/gFL9MzCd90 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

13:45: Kolesarji so se odpravili proti kilometru nič, pred njimi je še en vroč dan, temperatura ozračja v Tarragoni je trenutno 32 stopinj Celzija, nič manj vroče ne bo v Barceloni, kamor so namenjeni.

MVDP: Težko bo in vroče

"Današnja etapa je malo težja od lanske četrte, ob zaključku je nekaj več plezanja, ob tem pa bo še vroče, zato pričakujem težak dan,. Bomo videli, kako se bo odvilo. Že v naprej sem vedel, da se bo težko boriti za rumeno majico, k sreči to izkušnjo že imam, na tem Touru se lahko posvetim predvsem lovu na etapno zmago," je za Eurosport pred začetkom etape povedal Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), ki so ga kot velikega mojstra za klasike nekateri izpostavili kot favorita za današnjo zmago.

Start: Kolesarji se bodo ob 14.45 v Tarragoni podali na krajšo zaprto vožnjo, uradni start druge etap 113. Dirke po Franciji naj bi bil kakšnih deset minut kasneje.

💛 Montjuïc, Act Two! With a finish that will allow the best punchers to shine!



💛 Montjuic, acte II ! Avec une arrivée qui permettra aux meilleurs puncheurs de s'exprimer !#TDF2026 pic.twitter.com/LFut46tKFJ — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

Startne liste danes ni podpisal francoski kolesar Clément Berthet (Groupama-FDJ United), ki je včeraj padel pri visoki hitrosti in s seboj potegnil še moštvenega kolega Guillauma Martina. Etapo sta sicer končala oba, kasneje pa so na pregledu v bolnišnici ugotovili, da je Berthet utrpel pretres možganov.