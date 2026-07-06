Kanadska plavalka Summer McIntosh je na domačem državnem prvenstvu v Montrealu v nedeljo podrla najstarejši ženski svetovni rekord. Trikratna olimpijska prvakinja iz Pariza 2024 je 200 m delfin preplavala v 2:01,81 sekunde in kar za 1,65 sekunde popravila rekord Kitajke Liu Zige iz leta 2009.

Rekord Kitajke Zige je bil zadnji rekord iz takoimenovane dobe supertehnoloških kopalk, ki so jih na koncu zamenjale izjemno plovne poliuretanske kopalke in jih je po seriji rekordnih dosežkov Mednarodna plavalna zveza leta 2010 tudi prepovedala.

Že takrat pa so strokovnjaki, tudi žal že pokojni slovenski trener Dimitrij Mancevič, napovedovali, da ima plavanje tudi brez tovrstne opreme še izjemne rezerve v razvoju in tehniki, po dobrem desetletju in pol pa je zdaj padel še zadnji ženski rekord iz tega obdobja. V moški konkurenci na izboljšanje še čakajo rekord Nemca Paula Biedermanna (200 m prosto/2009), Kitajca Zhang Lina (800 m prosto/2009) in Američana Aarona Piersola (200 m hrbtno/2009).

"Vidite moja čustva in vidite, da mi to pomeni vse na svetu," je po zgodovinskem dosežku za kanadsko televizijo dejala 19-letna McIntosh. "Ko sem odraščala, sem mislila, da je to edini svetovni rekord, ki ga nikoli ne bom podrla," je še dejala Kanadčanka, ki je tudi svetovna rekorderka na 400 m prosto ter 200 in 400 m mešano, v istih disciplinah pa ima tudi rekorde v 25-metrskem bazenu.

"Da mi je to uspelo nocoj pred domačim občinstvom, je res nekaj posebnega. To mi pomeni neizmerno veliko. Trenutno sem še vedno v šoku," je še dejala plavalka iz Toronta, ki je prvih 50 metrov preplavala v 27,45 sekunde, nato pa v zaključku ob glasnem navijanju gledalcev silovito pospešila. "Zadnjih 50 metrov je bilo čisti adrenalin. Slišala sem, kako je občinstvo ponorelo, in vedela sem, da plavam pod tempom svetovnega rekorda ali pa sem mu zelo blizu. Prav to me je gnalo do cilja."

Na olimpijskih igrah v Parizu 2024 je Summer McIntosh, katere mati (Jill Horstead) bila olimpijka v Los Angelesu 1984, osvojila zlati medalji na 200 m in 400 m mešano ter naslov olimpijske prvakinje na 200 m delfin. Na svetovnih prvenstvih pa je osvojila sedem zlatih odličij, nazadnje lani v Singapurju na 200 m in 400 m mešano, 400 m prosto ter 200 m delfin. Avgusta bo ena glavnih favoritinj za več zmag na vsepacifiškem prvenstvu v Irvinu v Kaliforniji.

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