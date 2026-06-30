Je to sladica, ki jo jedo prvaki?

Poletje je tukaj, z njim pa tudi sezona športnih aktivnosti in preživljanja prostega časa na prostem. Spremljamo kolesarske dirke, nogometna prvenstva in teniške turnirje, hkrati pa vse več časa namenjamo teku, kolesarjenju, pohodništvu in drugim oblikam rekreacije.

Ne glede na to, ali navijamo za vrhunske športnike ali se po službi odpravimo na rekreativni tek, imamo nekaj skupnega. Vsi iščemo načine, kako živeti nekoliko bolj aktivno in ob tem tudi bolje jesti. Zato vse pogosteje posegamo po priročnih prigrizkih, ki združujejo dober okus in hranilno vrednost. Med njimi je tudi nova Champ proteinska sladica.

Zakaj so proteinski izdelki tako priljubljeni?

Beljakovine so pomemben del uravnotežene prehrane, zato ni presenetljivo, da jih najdemo v vse več izdelkih. Vse pogosteje posegamo po priročnih prigrizkih in obrokih, ki jih lahko vzamemo s seboj in vključimo v svoj vsakdan.

Prav zato postajajo vse bolj priljubljeni tudi beljakovinsko bogati obroki in sladice, ki združujejo praktičnost, okus in hranilno vrednost. Med njimi je tudi nova Champ proteinska sladica, ki jo najdete v SPAR Hitroteki.

Foto: Spar

Champ proteinska sladica Andreja Pavlićevića

Osebni trener Andrej Pavlićević je znan po spodbujanju aktivnega življenjskega sloga, uravnotežene prehrane in skrbi za dobro počutje. Njegove beljakovinsko bogate obroke že lahko najdete v SPAR Hitroteki, zdaj pa se jim je pridružila še Champ proteinska sladica.

Sladica vsebuje 28 gramov beljakovin, v enem lončku pa združuje skyr, sirotkine proteine, drobljene piškote in sveže jagode. Navduši z osvežilnim okusom, vsebuje malo maščob in malo nasičenih maščob ter predstavlja priročno izbiro za vse, ki si želijo nekaj sladkega tudi med aktivnim vsakdanom.

SPAR Hitroteka za dober obrok, tudi na poti

Prednost SPAR Hitroteke je njena raznolikost. Poleg svežih obrokov za na pot ponuja tudi številne beljakovinsko bogate izbire, med katerimi je svoje mesto našla tudi nova Champ proteinska sladica.

Ali jo res jedo prvaki? Morda. Zagotovo pa ni namenjena le njim. Namenjena je vsem, ki si med opravki vzamejo trenutek zase, živijo aktivno ter iščejo okusne in priročne izbire za vsak dan.

Biti prvak danes ne pomeni nujno stati na zmagovalnem odru. Včasih pomeni preprosto to, da uspešno odkljukamo vse dnevne obveznosti, si vzamemo čas za gibanje in ob tem poskrbimo tudi zase.

Champ proteinsko sladico lahko najdete v vseh Hitrotekah trgovin SPAR in INTERSPAR po Sloveniji.

Foto: Spar

Naročnik oglasne vsebine je Spar Slovenija.