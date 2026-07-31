Slovenski DJ in producent Matway je dosegel enega največjih mejnikov svoje kariere. Nastopil je na Tomorrowlandu, enem največjih festivalov elektronske glasbe na svetu. V Spotkastu z Evo Cimbola je spregovoril o občutkih po nastopu, glasbenih začetkih, poti iz Švice v Slovenijo, podpori družine in pritiskih, ki spremljajo uspeh.

Tomorrowland opisuje kot nekakšen zabaviščni park za odrasle, kjer se srečajo različne generacije, glasbeni okusi in svetovi. Posebej ga je presenetilo, koliko Slovencev je prišlo navijat zanj. "Niso bili samo prijatelji. Prišli so ljudje iz različnih delov Slovenije," je povedal. Njihova podpora mu je na enem največjih svetovnih odrov dala še dodatno energijo.

"Ko se odprejo ventilčki, pride vse naenkrat"

Matway pred nastopi praviloma ni pretirano živčen. Tudi pred Tomorrowlandom je bil bolj miren kot prestrašen, saj je vedel, da se je dobro pripravil. "Ko se odprejo ventilčki, pridejo glasba, basi, množica in vse drugo. Takrat se samo prepustiš," je opisal trenutek, ko se nastop začne.

Matway je ime, pod katerim ustvarja slovenski didžej in producent Tim Samuel Milčevski. Foto: Luka Petrič

Da bo nastopil, je izvedel razmeroma pozno, zato je imel za pripravo približno mesec dni časa. Pri tem ni šlo samo za izbiro skladb, ampak za oblikovanje celotnega loka nastopa: kje dvigniti energijo, kje jo nekoliko umiriti, kako povezati različne glasbene sloge in katere svoje skladbe vključiti.

DJ ima lahko pripravljenih tudi 150 ali 200 skladb, vendar mora ves čas spremljati odzive občinstva. Če določena skladba ne deluje, se mora znati hitro odzvati. Set zato ni zgolj vnaprej pripravljen seznam, ampak živ proces, pri katerem so pomembni občutek za ljudi, ritem in dramaturgijo.

Od Švice do elektronske glasbe

Čeprav danes živi in ustvarja v Sloveniji, se je Matway rodil v Švici. Doma so govorili slovensko in nemško, mama pa je vztrajala, da z njim govori slovensko. Obiskoval je tudi dodatni pouk slovenščine, za kar je danes hvaležen, čeprav mu takrat ni bil najbolj pri srcu.

Za priprave na nastop je imel približno mesec dni časa, kar je razmeroma malo. Foto: Luka Petrič

Glasbeni samouk

Njegova glasbena pot se ni začela z elektronsko glasbo. Kot otrok je obiskoval glasbeno šolo in se srečal z zborovskim petjem, pozneje pa ga je vse bolj zanimalo ustvarjanje lastne glasbe.

Veliko se je naučil sam, predvsem prek YouTuba, različnih programov in vztrajnega preizkušanja. V nekem obdobju je elektronsko glasbo za približno leto dni celo opustil, ker njegove skladbe niso zvenele tako, kot si je želel. Toda želja po ustvarjanju ga je pripeljala nazaj.

Prav zato mladim ustvarjalcem sporoča, naj ne obupajo prehitro. Na začetku stvari pogosto ne delujejo, ideje ne stečejo in hitro se začnemo primerjati z uspešnejšimi. Toda napredek nastaja skozi poskuse, napake in majhne izboljšave.

Od TikToka in Sony Music do Tomorrowlanda

Pri njegovem preboju so pomembno vlogo odigrale tudi digitalne platforme. Na TikToku mu sledi več kot 300 tisoč ljudi, njegove skladbe pa dosegajo milijonska predvajanja. Med njegovimi največjimi uspehi je skladba Walking Away – Infinity, izdana pri Sony Music. Presegla je deset milijonov predvajanj, se uvrstila na francoske radijske lestvice in prejela podporo uveljavljenih imen elektronske glasbe.

Kljub uspehom ostaja prizemljen. Zaveda se doseženega, vendar ima ves čas občutek, da lahko naredi še več in bolje.

Starša sta njegovo ustvarjanje sprva dojemala kot hobi. Ko je postalo jasno, da želi iz glasbe ustvariti kariero, sta bila nekoliko previdnejša. Mama je bila bolj skeptična, oče pa je zaradi podjetniških izkušenj lažje razumel, da za glasbeno kariero stoji tudi resna poslovna struktura.

"Če bi bilo preprosto, bi vsi to delali. Moraš vztrajati." Foto: Luka Petrič

"Glasba mora biti v tebi"

Pogovor se je dotaknil tudi denarja v elektronski glasbi. Honorarji največjih svetovnih didžejev so lahko zelo visoki, vendar Matway poudarja, da želja po zaslužku ni dovolj. "Glasba mora biti v tebi," pravi. Po njegovem mnenju občinstvo hitro začuti, kdo nastopa iz strasti in kdo predvsem zaradi denarja.

Uspeh prinaša tudi pritisk. Telefon, družbena omrežja, roki, nove skladbe, nastopi in pričakovanje, da mora biti ves čas ustvarjalen, so lahko obremenjujoči. Ko ideje ne pridejo, poskuša, da se sili. Pomagajo mu šport, nogomet in futsal, saj tako misli preusmeri drugam.

Mladim, ki sanjajo o velikih odrih, svetuje predvsem vztrajnost. Tudi sam je večkrat slišal, da so možnosti za uspeh majhne in da se od glasbe težko živi. Njegovo sporočilo je preprosto: če imaš nekaj res rad, delaj naprej, izboljšuj se in ne poslušaj preveč tistih, ki ti govorijo, da ti ne bo uspelo.

Matwayeva zgodba zato ni samo zgodba o nastopu na Tomorrowlandu. Je zgodba o disciplini, samoučenju in vztrajnosti – ter dokaz, da lahko tudi ustvarjalec iz Slovenije pride na oder, ki se je nekoč zdel skoraj nedosegljiv.