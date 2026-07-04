Janša: V desetih letih boste le še spomin. In to slab. Adijo.

Premier Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na poziv politične skupine S&D v Evropskem parlamentu, da bi morali po Grimsu iz Evropske ljudske stranke (EPP) izključiti celotno stranko SDS. "V desetih letih boste le še spomin. In to slab. Adijo," je zapisal.

Po tem, ko je predsedstvo EPP potrdilo izključitev slovenskega evropskega poslanca Branka Grimsa (SDS) iz politične skupine, so se oglasili iz levosredinske skupine Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (S&D). Odločitev o izključitvi Grimsa so pozdravili, ob tem pa se vprašali, ali gre res za osamljen primer.

"Napovedana poteza EPP, da zaradi povezav s skrajno desnico izključi evropskega poslanca Grimsa – tesnega Janševega zaveznika – je dobrodošla novica. Toda ali gre res za osamljen primer? Kot smo opozorili v naši Ljubljanski deklaraciji, mora EPP za obrambo Evrope pred skrajno desnimi silami, ki so naklonjene Trumpu, iz svojih vrst izključiti celotno Janševo stranko," so zapisali. In dodali: "EPP se mora kritično pogledati v ogledalo. Njena podoba vse bolj odraža politike skrajne desnice v njenih lastnih vrstah, ki skupino potiskajo vse bolj v desno."

Na njihov poziv se je že odzval slovenski premier Janez Janša, ki je poudaril, da bo politična skupina S&D v desetih letih le še spomin. "In to slab. Adijo," je dodal.