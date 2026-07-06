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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
7.57

Osveženo pred

1 minuta

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Ferrari Ročni menjalnik ferrari 12cilindri manuale

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 7.57

1 minuta

Ferrari 12cilindri manuale

Ferrari uresničil željo kupcev: vrnil je ročni menjalnik, toda ne takšnega, kot ga poznamo

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Ferrari 12cilindri manuale roční | Foto Ferrari

Foto: Ferrari

Ročni menjalniki so iz sodobnih ferrarijev izginili pred 14 leti, zdaj pa se vračajo v omejeni seriji modela 12cilindri. Italijani so pri tem ubrali precej drugačno pot od pričakovane.

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Po 14 letih bo Ferrari znova ponudil športni avtomobil z ročnim menjalnikom. Novi 12cilindri manuale bo prvi model z ročico menjalnika in stopalko sklopke po modelu california, izdelali pa ga bodo v omejeni seriji 1.499 primerkov. Cena bo znašala več kot 500 tisoč evrov, torej približno polovico več od običajnega modela 12cilindri.

To ni čisto pravi ročni menjalnik

Pri Ferrariju pravijo, da je bila vrnitev ročnega menjalnika ena najpogostejših želja njihovih kupcev. Toda namesto klasične mehanske zasnove so razvili novo rešitev. Avtomobil namreč ohranja osemstopenjski dvosklopčni samodejni menjalnik, voznik pa ga upravlja prek stopalke sklopke in značilne odprte prestavne ročice. Med ročico in menjalnikom ni mehanske povezave, saj ukazi potujejo elektronsko (shift-by-wire), zato je avtomobil uradno homologiran kot samodejni.

Ferrari 12cilindri manuale roční | Foto: Ferrari Foto: Ferrari Ferrari 12cilindri manuale roční | Foto: Ferrari Foto: Ferrari

Dodatnih pet kilogramov

Sistem naj bi kljub temu zelo zvesto posnemal občutek vožnje s klasičnim ročnim menjalnikom. Voznik lahko spelje, prestavlja, nepravilno uporablja sklopko ali motor celo ugasne, elektronika pa vseeno prepreči prestavo, ki bi lahko poškodovala motor ali menjalnik.

Ročni način uporablja šest prestav, sedma in osma pa ostajata rezervirani za samodejni način vožnje. Tako avtomobil doseže najvišjo hitrost in pospešek do sto kilometrov na uro v 2,9 sekunde z uporabo sistema "launch control". V prometnih zastojih je mogoče menjalnik uporabljati tudi povsem samodejno.

Celoten sistem tehta le pet kilogramov več od običajne izvedbe, pri Ferrariju pa poudarjajo, da so veliko pozornosti namenili predvsem občutku na stopalki sklopke in prestavni ročici. Namen novega sistema je združiti pristno vozniško izkušnjo klasičnega ferrarija z zmogljivostjo sodobnega dvosklopčnega menjalnika.

Ferrari 12cilindri manuale roční menjalnic | Foto: Ferrari Foto: Ferrari

Ferrari Ročni menjalnik ferrari 12cilindri manuale
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