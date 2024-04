Že od začetka teniškega turnirja v Monte Carlu so bile glasne polemike glede sojenja, saj je bilo storjenih kar nekaj napak v škodo igralcev. V polfinalnem dvoboju je to še kako občutil Jannik Sinner, ko so ga neupravičeno oškodovali. S prihodnjim letom naj bi se vendarle obetala velika sprememba.

V teniškem svetu je že nekaj let znan sistem sokolje oko, ki zelo natančno oceni, ali je žogica padla v igrišče. Za mnoge je nerazumljivo, da tega sistema na peščenih igriščih še ne uporabljajo. Razlog za to je, da se vidi odtis žogice, a vseeno prihaja do velikih in nerazumljivih napak linijskih in tudi glavnih sodnikov.

Zato je bila ta tema že od začetka vroča in še zelo svež je spomin, kako se je Danil Medvedjev povsem upravičeno pritoževal nad slabim sojenjem. V prvem sobotnem polfinalu se je spet pojavila več kot očitna napaka.

The umpire decision that costs Jannik Sinner the match? 🤔pic.twitter.com/sABkMsaEQA — We Are Tennis (@WeAreTennis) April 13, 2024

Napaka je bila več kot očitna

Jannik Sinner, ki je v polfinalu izgubil proti Stefanosu Cicipasu (6:4, 3:6, 6:4), je imel v tretjem nizu dvoboj praktično že v svojih rokah. Vodil je s 3:1 in imel možnost, da v peti igri Cicipasu znova vzame servis in pobegne na 4:1. Cicipas je očitno storil dvojno napako, kar se je videlo tudi na sokoljem očesu, a niti linijski sodnik niti glavna sodnica Aurélie Tourte nista videla žogice izven polja. Igro je dobil Cicipas in znižal izid na 2:3, na koncu pa tudi dobil dvoboj.

Jannik Sinner se je med polfinalnim dvobojem boril tudi s krči. Foto: Guliverimage

"Težko je preboleti, ker sem igral dober tenis"

Po porazu je o tej očitni napaki spregovoril tudi osmoljenec dvoboja Jannik Sinner, saj je bil to zagotovo prelomni trenutek dvoboja.

"Težko je to preboleti, ker sem igral dober tenis. Igral sem taktično zelo dobro in vse je šlo v pravo smer. Na nesrečo ali srečo vsi delamo napake. Veste, tudi jaz lahko naredim napako. Zgodilo se je," je povedal mladi Italijan, ki je nekaj minut za tem dogodkom dobil krče in prosil za pomoč.

"To je zelo verjetno posledica tega, kar se je zgodilo, saj vpliva na živčno stran možganov. In potem ni lahko igrati. Kljub vsemu sem dal vse od sebe. Stefanos je dvignil svojo raven tenisa, a tako je, ko se stvari obrnejo. To je najzabavnejši del tenisa."

Stefanos Cicipas bo v Monte Carlu lovil tretjo zmago. Foto: Guliverimage

Sprašujejo se, zakaj že ne to leto

S prihodnjim letom naj bi tudi na peščeni podlagi uvedli sokolje oko, kar je že v večini turnirjev serije ATP. S to potezo se strinja tudi Cicipas. "Manj bo polemik, to je zagotovo. To bo omogočilo, da bo igra čistejša, preprečilo bo napake in izbruhe jeze, ki smo jih videli na začetku tedna na osrednjem igrišču. Tenis si zasluži dramo, a mislim, da mora biti čim manj kletvic in vpitja. To ni lepa stran športa," je povedal Grk.

Nekateri so bilo glede tega vprašanja veliko neposrednejši. Brad Gilbert, trener Coco Gauff, se sprašuje, zakaj tega ne uvedejo že prej. "Zakaj čakati na sokolje oko do leta 2025. Ta dvojna napaka pri 3:1 se enostavno ne bi smela zgoditi," je zapisal Gilbert.

