Koliko moči je še ostalo Novaku Đokoviću?

Na turnirju serije masters v Monte Carlu bosta v soboto na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Stefanos Cicipas in Jannik Sinner, za njima pa bosta igrala še Novak Đoković in Casper Ruud.

Prva bosta na monaški pesek stopila Stefanos Cicipas in Jannik Sinner. Slednji je trenutno najbolj vroč igralec na turneji in je tudi eden največjih favoritov za turnirsko zmago. Vseeno pa ne smemo odpisati Stefanosa Cicipasa, ki je že dvakrat dobil ta turnir. Grk ima tudi boljši izkupiček medsebojnih zmag (5:3)

Predvsem bodo uči uprte v Novaka Đokovića, ki je po zadnjih dveh dvobojih odkrito priznal, da se fizično ne počuti najbolje in da so bile njegove zmage do zdaj vse prej kot gladke. Tokrat mu bo nasproti stal Norvežan Casper Ruud, trenutno deseti igralec sveta. Igralca sta do zdaj igrala pet medsebojnih dvobojev, vseh pet pa je dobil Srb.

Monte Carlo, ATP masters 1000: Polfinale:

Stefanos Cicipas (Grč/12) - Jannik Sinner (Ita/2)

Novak Đoković (Srb/1) - Casper Ruud (Nor/8)

Preberite še: