Ukrajinka šokirana nad Rusi: Njihova edina težava so denarne transakcije

Marta Kostjuk, mlada ukrajinska teniška tekmovalka, je nadvse razočarana nad ruskimi teniškimi igralkami in igralci. Te naj bi bolj zanimal transakcije denarja, kot pa vojna v njeni domovini.

Marta Kostjuk, šele 19-letna teniška igralka, igra na turnirju v Indian Wellsu, kjer v prvem krogu premagala Marjano Zanevsko. Na novinarski konferenci je razkrila, da je šokirana nad odzivom ruskih igralk in igralcev na vojno v Ukrajini.

"Razočarana sem, da me nihče od ruskih igralcev ni prišel pogledati. Nihče mi ni rekel, da jim je žal, kar njihova vojska počne v Ukrajini. En igralec mi je pisal, drugi je govoril z mano, ampak nisem slišala nobenega opravičila. Nikogar nisem slišala, da bi dejal, da ne podpirajo tega, kar se dogaja. Zame je to šokantno."

Kostjukova je prepričana, da vsi vedo, kaj se dogaja. Boli jo, ko pride na igrišče in vidi vse ruske igralce, ki igrajo. "Njihova edina težava je, da ne morejo opravljati denarnih transakcij. To je tema, o kateri se pogovarjajo. To je zame nekaj nesprejemljivega."

Tenis je še eden redkih športov, kjer ruskim in beloruskim teniškim igralkam in igralcem dovolijo igrati na turnirjih. Ne smejo igrati pod svojim državnim simbolom, prav tako pa jim je Mednarodna teniška zveza (ITF) prepovedala tekmovati na ekipnih tekmovanjih.

Kostjukova je med drugim namignila, da bi bilo prav, da bi pri teniških krovnih organizacijah povlekli veliko bolj odločne poteze. "Ne strinjam se s sprejetimi določitvami. Bom zelo kratka. Poglejte ostale športe. Poglejte, kaj so se odločili. To je vse."

Nekateri ruski igralci, med njimi tudi Daniil Medvedjev se je zavzel za mir, a nihče od ruskih igralcev ni obsodil napade ruske vojske na Ukrajino. In to je tisto, kar mlado igralko med drugim moti.

"Ni mi všeč. Ne potrebuješ se ukvarjati s politiko, da vidiš, kaj se dogaja. Kdo je kam vdrl in kdo koga bombardira. Zelo preprosto je in v tej situaciji ne moreš biti nevtralen," je še dejala trenutno 54. igralka sveta.

Danes jo v Indian Wellsu čaka dvoboj 2. kroga. Njena nasprotnica bo Belgijka Elise Mertens.