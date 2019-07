Trener Novaka Đokovića ni pričakoval takšne drame

Teniški poznavalci menijo, da je Marijan Vajda eden najbolj cenjenih teniških trenerjev, saj je on eden izmed teh, ki nosijo največ zaslug za izjemne uspehe Novaka Đokovića. Tudi za zadnjega, ko je Srb v dramatičnem finalu Wimbledona premagal Rogerja Federerja in tako že petič zmagal na sveti travi, skupno pa dosegel 16. zmago na turnirjih za grand slam.

Marjan Vajda je eden tistih, ki so najbolj zaslužni za uspehe Novaka Đokovića. Foto: Gulliver/Getty Images

Priznal, da je bilo tokrat najbolj napeto

Nole je letos v finalu rešil dve zaključni žogi za zmago, ko je Švicar vodil že s 40:15, se izvlekel in na koncu zasluženo zmagal. Podoben scenarij smo lahko videli na OP ZDA leta 2011, ko je imel Federer prav tako dve zaključni žogi.

"Sam sebi sem rekel, da je kaj takšnega nemogoče ponoviti, čeprav sem globoko v duši verjel, da še ni vsega konec. Nisem pričakoval, da bo Federer naredil takšne napake. Po tistem sem začel dojemati, da Novak lahko zmaga. Nihče ni pričakoval take drame, vsekakor pa je bilo tokrat najbolj napeto," je priznal Vajda.

"Ko je v krizi, mora čutiti, da smo vsi ob njemu." Foto: Gulliver/Getty Images

Med odmori velikokrat vidimo, kako Novak pogleduje proti svoji loži in s pogledi komunicira s svojo ekipo in Vajda točno ve, kaj mora delati v določenih trenutkih.

"Njega je treba posebej hrabriti na začetku vsakega niza, ko mu uspe dober udarec, taktično dobro odigra točko … Ko je v krizi, mora čutiti, da smo vsi ob njem. To vse prihaja naravno skozi dvoboj. Vem, kdaj se moram 'vmešati'. V finalu sem bil miren, ker sem se usmeril v taktiko, a hkrati sem bil pripravljen, da se odzovem, ko je to želel."

Novak se mora zdaj sprostiti

Slovaški trener je med drugim prepričan, da Beograjčan lahko v prihodnosti preseže uspehe Federerja, ki ima v svoji vitrini 20 lovorik za grand slam, medtem ko jih ima Đoković šestnajst.

"Je blizu, obenem pa zelo daleč. Novak je spet na vrhuncu svoje igre. Zdaj se mora sprostiti, trenirati in se dobro pripraviti na OP ZDA. Načrtuje, da bo zmagoval turnirje za grand slam in presegel Federerja. Ni razloga, da bi drugače razmišljal. Predvsem pa mora ostati zdrav."

Goran Ivanišević je v ekipo prinesel novo energijo. Foto: Twitter

Ivanišević je v ekipo prinesel novo energijo

Seveda se Vajda ni mogel izogniti vprašanju o novem članu v ekipi, Goranu Ivaniševiću. Še vedno se namreč poraja dilema, koliko časa bo Hrvat ostal v ekipi.

"Po Roland Garrosu smo bili žalostni, ker Novak ni zmagal. Pred Wimbledonom smo morali v ekipi dvigniti vzdušje. Goran je prinesel novo energijo. Za zdaj je to še vse preizkus in ne vemo, kaj bo v prihodnosti. V Wimbledonu je bil z nami teden dni in dobro smo se razumeli. Goran je sijajna in vesela oseba, videli pa bomo, kako bo vse skupaj delovalo v prihodnosti," je za slovaški medij Sport povedal 54-letni Vajda.