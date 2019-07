"Novaka Đokovića bi lahko malo bolj spoštovali"

Ko so mu žvižgali, ga je še dodatno podžgalo

Na tokratnem epskem finalu v Wimbledonu smo med občinstvom videli veliko znanih obrazov. Med njimi je bil tudi legendarni Boris Becker, ki je še vedno najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu. Sam meni, da je zmagovalca odločila predvsem dobra psihološka pripravljenost.

"Videli smo, kdaj mu je (Novaku Đokoviću, op. p.) občinstvo začelo žvižgati. To ga je še dodatno podžgalo. Malo je bil nervozen in to slabo vpliva na gledalce, ampak tako on deluje in očitno mu uspeva. Pride točka, ko si nekoliko bolj jezen, ampak se je na splošno dobro držal in je bil psihološko dobro pripravljen na ta dvoboj," je uvodoma povedal Becker, ki med drugim meni, da bi morali Beograjčana bolj spoštovati.

"Po drugi strani pa morate malo bolje spoštovati igralca, ki je petkrat zmagal v Wimbledonu." Foto: Gulliver/Getty Images

"Federer je v Wimbledonu najuspešnejši in prav je, da ga imajo ljudje radi. Po drugi strani pa morate malo bolje spoštovati igralca, ki je petkrat zmagal v Wimbledonu. Upam, da bo naslednje leto bolje, če se bosta znova srečala. Kaj se je zgodilo. Prišel je na kraj, kjer sta imela svojo zabavo Roger in Rafa, a on jima je to zabavo pokvaril. Po njegovih 16 zmagah na turnirju za grand slam je čas, da se vsi prebudijo in vidijo velikost Novaka Đokovića."

Becker verjame, da ju Novak lahko preseže

Legendarni Nemec meni, da Nole ne bo mirno spal, dokler ne bo presegel rekordov Federerja in Nadala. Novak je že zdaj eden najboljših igralcev vseh časov, a kot je že nekajkrat omenil, želi biti najboljši. Znova se vse bolj govori o številu doseženih zmag na turnirjih za grand slam. Roger Federer jih je do zdaj zbral 20, Rafael Nadal jih ima 18, Novak Đoković pa ima v svoji vitrini 16 lovorik za grand slam.

Boris Becker je v svoji karieri trikrat zmagal v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

"Če sem iskren, mislim, da ju lahko preseže, ampak ne morem zagotoviti, da se bo to dejansko zgodilo. Boj je odprt. Ta nedokončana zgodba, kdo bo najuspešnejši, se bo nadaljevala, dokler bodo vsi trije igrali. Eden od njih bo najboljši. Novak ima izredne delovne navade in priznava, da ga Roger Federer s svojimi 37 leti navdušuje in navdihuje," je še za BBC povedal Becker.