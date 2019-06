Dražba spominkov Borisa Beckerja se bo nadaljevala

Kar 82 Beckerjevih predmetov je junija lani na dražbi ponudila hiša Wyles Hardy & Co, da bi zbrala denar za vse njegove upnike, potem ko je trikratni zmagovalec Wimbledona leta 2017 razglasil bankrot.

Dražba se je zaustavila, ko je zdaj 51-letni Boris Becker v Veliki Britaniji izpodbijal bankrotiran status in trdil, da ima diplomatsko imuniteto kot posebni odposlanec Srednjeafriške republike za športne zadeve pri Evropski uniji.

Zdaj pa je nekdanji teniški as odstopil od tožbe, tako da se bo dražba lahko nadaljevala in končala 11. julija, Becker pa je pristal, da bo pokril "stroške, nastale zaradi njegovega poznega odstopa od dražbe", so sporočili iz hiše Wyles Hardy & co.