Nekdanji trener Novaka Đokovića je zaskrbljen

Pred enim tednom se je končalo OP Francije in lahko rečemo, da tam nismo videli nič novega. Še enkrat več je na rdečem pesku zmagal Rafael Nadal. Boris Becker, nekdanji prvi igralec sveta in nekdanji trener Novaka Đokovića, je glede tega zaskrbljen in tudi nekoliko kritičen do mlajših igralcev.

Rafael Nadal je letos na OP Francije zmagal še dvanajstič, potem ko je v finalu premagal Dominica Thiema in s tem skupno zmagal še 18. turnir za grand slam. Dejstva govorijo, da so Nadal, Federer in Đoković zmagali na zadnjih desetih turnirjih za grand slam. In kje so ostali igralci?

Novak Đoković je letos zmagal OP Avstralije, v Parizu pa se je prebil do polfinala. Foto: Gulliver/Getty Images

Edini, ki so se v tem času uspeli prebiti v finale, so bili Juan Martin del Potro, Marin Čilić in Stan Wawrinka, a vsi ti igralci so starejši od 28 let. "Gre za določene pristope, ki jih mlajši tekmovalci še nimajo. Ne gre za forehand ali fizično pripravo, ampak gre za odnos, ki dela razliko med zmago in porazom," je povedal Nemec, ki o teh podatkih ne govori kar iz glave.

"Bral sem statistiko prijatelja, kjer je razvidno, da niti eden igralec, ki je mlajši od 28 let, z izjemo Dominica Thiema, ni igral v finalu turnirja za grand slam. In to ni dobro. To ni kompliment za nikogar, ki je mlajši od 28 let in ne govorite mi, da so ostali tako dobri. Vprašati se moramo, kakšen odnos imajo tisti, ki so mlajši od 28 let. Samo to se lahko sprašujemo."

"Jaz lahko spoštujem Rogerja, Rafo in Novaka. Kdo še ostane?" Foto: Reuters

"Kdo še ostane?"

Roger Federer ima 37 let, Nadal jih ima 33, Đoković pa šteje 32 pomladi. Boris Becker je prepričan, da bi morali mlajši tekmovalci premagati vse tri že takrat, ko igrajo najboljši tenis. "Jaz lahko spoštujem Rogerja, Rafo in Novaka. Kdo še ostane? Pokažite mi, dajte mi nekaj, o čemer se lahko pogovarjamo," je še povedal najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu.