Razočarani Đoković: Bom raje nehal, da mi ne bo kdo kaj očital

Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, se je moral posloviti v polfinalu OP Francije, potem ko ga je po petih nizih izločil Dominic Thiem. Srbski zvezdnik je bil vse prej kot zadovoljen s potekom dvoboja in se je kar nekajkrat med dvobojem pritoževal nad pogoji. O tem se je razgovoril tudi po porazu in prepričan je, da bo zaradi tega poslušal očitke.

Djokovic is REALLY not happy with the chair umpire 😠 #RG19 pic.twitter.com/sk7Qm0r3ZO — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 8, 2019

Največji nasprotnik je bil močan veter

Po dveh dneh igre in številnih prekinitvah zaradi slabega vremena je moral Novak Đokovič igrišče zapustiti s sklonjeno glavo. Po dobrih štirih urah ga je premagal Avstrijec Dominic Thiem (6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5).

Đokoviću pa je večje preglavice kot nasprotnik povzročal močan veter. Mnogi so že pred tem dvobojem dejali, da bi Beograjčan zaradi tega lahko imel težave. In imeli so prav. Poskušal je na vse načine. Spreminjal je taktiko, pogosteje prihajal na mrežo, a tudi to ni bilo dovolj, da bi se prebil do finala.

"Še enkrat čestitke Thiemu, ki je ostal psihološko močan in stabilen, ko je bilo to najbolj potrebno." Foto: Gulliver/Getty Images

"Ti pogoji … Ne vem, če sem že doživel kaj takšnega. Morda enkrat v polfinalu OP ZDA leta 2012. Takrat sem izgubil prvi niz, nato pa so dvoboj prestavili na naslednji dan. Česa takšnega na pesku še nisem doživel. Še enkrat čestitke Thiemu, ki je ostal psihološko močan in stabilen, ko je bilo to najbolj potrebno. Uspevali so mi prvi servisi, on pa mi je uspel vračati globoke žogice z veliko rotacije. Na strani, kjer je on igral zadnjo igro, je vsaj trikrat lažje igrati. Če ste videli, je bilo 90 odstotkov "breakov" na tisti strani. Tam je bilo veliko lažje igrati," je uvodoma povedal prvi igralec sveta.

Foto: Gulliver/Getty Images

Očitno dežnik ni bil dovolj nevaren

Novak je pozneje brez dlake na jeziku spregovorili tudi o čudnih odločitvah organizatorja. Če zunaj pada dež, so pravila jasna, kar pa se tiče vetra, jasnih pravil ni. Vodja tekmovanja mu je v petek, ko se je Đoković pritoževal nad razmerami, dejal, da bodo igrali, dokler ne bo kakšen predmet priletel na igrišče in dokler ne bo postalo nevarno.

"V prvi igri je na igrišče priletel dežnik, ki je skoraj zadel gledalca in je padel tri metre stran od mene. Nisem vedel, da dežnik v takšnih razmerah ni nevaren. Tako so se odločili, a morate vedeti, da je to zelo velik turnir in da je za njih velik strošek, če preložijo dvoboj. V tem primeru je posredi veliko več poslovnega kot športnega in ni pomembno, kaj si mislijo igralci, kaj je dobro za šport in za samo igro. To jim ni prioriteta. Ne samo v tenisu, ampak v vseh komercialnih in globalnih športih. A tako je in to moram sprejeti. Ni ne prvič ne zadnjič, da se je to zgodilo meni ali kateremu drugemu igralcu."

Očitke posluša že celo kariero "Dovolj je, kar sem povedal o pogojih, ker mi bodo verjetno očitali to, kar sem povedal. To se mi v karieri pogostokrat dogaja, tako da je bolje, da tukaj končam." Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je priznal, da ga poraz v polfinalu zelo boli, saj je ostal brez možnosti, da bi zmagal še četrti zaporedni turnir za grand slam, in tudi ne želi razpravljati o prihodnosti. "Prihodnja sezona je tako daleč, da ne razmišljam o njej. Šele prišel sem z igrišča in zelo sem razočaran. Poraz v končnici takšnega turnirja boli. Škoda. Dovolj je, kar sem povedal o pogojih, ker mi bodo verjetno očitali to, kar sem povedal. To se mi v karieri pogostokrat dogaja, tako da je bolje, da tukaj končam," je za srbske medije povedal 15-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.