Znan je drugi finalist OP Francije, Nadala bo skušal ustaviti Thiem

Prvi niz med Srbom in Avstrijcem, ki je trajal le 29 minut, je s 6:2 dobil 25-letni Thiem. Lanski finalist je izkoristil obe ponujeni žogici za odvzem igre nasprotniku, sam pa je izgubil le eno točko na svoj servis.

Drugi niz, ki ga je za dobrih deset minut prekinil dež, je s 6:3 dobil Srb, ki je do odločilne prednosti odvzema servisa prišel v osmi igri, ko mu je Thiem ponudil prvo priložnost "brejka" na dvoboju.

Igralca sta morala igrišče ponovno zapustiti po četrti igri tretjega niza, ravno po tem, ko je Đoković izgubil igro na svoj servis za 1:3 v igrah za Thiema.

Preostanek niza sta Srb in Avstrijec začela danes opoldne. Đoković je v sedmi igri tekmecu odvzel začetni udarec, po 12. igri si je Thiem priigral štiri priložnosti za niz, izkoristil pa je zadnjo.

Rafael Nadal je v petek "odpihnil" Rogerja Federerja in ga premagal v treh nizih. Foto: Gulliver/Getty Images V četrtem nizu sta igralca zadela nekaj "srečnih" udarcev. Najprej je osem zaporednih točk izgubil Thiem, za tem je dobil tri, s čimer si je odprl vrata finala. Serviral je za zmago, a je Đoković ostal v igri, s tremi zaporednimi dobljenimi igrami je izid v nizih izenačil na 2:2.

Thiem je v petem nizu prvi prišel do servisne prednosti s 4:1, pri 40:40 v šestem nizu pa je igralca z igrišča znova pregnal naliv.

Po vrnitvi je imel Thiem priložnost za odvzem servisa, kar ni izkoristil, Đoković mu je vrnil z dvema osvojenima igrama za znižanje zaostanka na 3:4. Avstrijec se je za tem zbral, dobil naslednjo igro, ko je prišel do dveh zaključnih žogic za zmago, pa se mu je znova zatresla roka. Izkušeni Srb je to obrnil v svojo prid in izenačil na 5:5.

Avstrijec je naslednjo igro na svoj servis dobil, tako kot naslednjo, ko je serviral Đoković. V finalu Roland Garrosa bo igral drugo leto zapored.

V petkovem prvem polfinalu je Nadal s 6:3, 6:4 in 6:2 premagal Švicarja Rogerja Federerja in si zagotovil svoj 12 finale na pariškem pesku.

ATP