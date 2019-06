Đoković in Thiem bosta nadaljevala v soboto, Rafa odpihnil Federerja #video

V petek smo dobili le enega finalista. To je postal serijski zmagovalec OP Francije Rafael Nadal, ki je s 6:3, 6:4, 6:2 ugnal Rogerja Federerja. V drugem dvoboju se merita Novak Đoković in Dominic Thiem, a je bil dvoboj pri 1:1 v nizih in 3:1 v tretjem niza za Avstrijca prestavljen na soboto.

Drugega finalista bomo dobili šele v soboto, saj jo je v petek v Parizu zagodlo vreme. Dvoboj med Novakom Đokovićem, prvim igralcem sveta, in lanskim finalistom OP Francije Dominicom Thiemom je v tretjem nizu prekinil dež.

Prvi niz je s 6:2 pripadel Avstrijcu, drugega je s 6:3 dobil Đoković, ki se je v prvem pritoževal nad vetrom, tretjega pa je pri vodstvu Thiema s 3:1 prestavil dež. Vremenska napoved za petkov večer ni najboljša, tako da bosta Srb in Avstrijec dvoboj končala v soboto.

Uvodni niz je bolje začel Rafael Nadal, ki je Federerju že v prvi servisni igri odvzel igro in povedel z 2:0. V naslednji igri je Nadal "break" potrdil in povedel s 3:0. Federer se je prvič na rezultatsko tabelo vpisal v četrti igri, ko je izid zmanjšal na 3:1. V peti igri je na sceno spet stopil Švicar, Rafi odvzel servis in izničil prednost Majorčana. Zadovoljstvo Švicarja ni trajalo dolgo, potem ko mu je Nadal v peti igri še drugič vzel servis in povedel s 4:2. Tega vodstva ni zapravil in prvi niz, ki je trajal 53 minut, dobil s 6:3.

Federer v deveti igri drugega niza nerazumljivo popustil

Drugi niz se je začel po notah 37-letnika, ko je že v drugi igri Nadalu vzel servis in prišel do vodstva 2:0. A prednosti servisa ni dolgo obdržal. Nadal mu je v tretji igri vzel servis in znižal na 2:1. V deveti igri je imel Federer že vodstvo 40:15, nato pa je nerazumljivo popustil in izgubil svoj servis. Nadal je povedel s 5:4, v naslednji igri serviral za drugi niz, ga na koncu dobil s 6:4 in povedel z 2:0 v nizih.

Federer že dolgo ni bil tako besen

Baselčan je zaradi neprimernega vedenja dobil opozorilo. Žogico je poslal čez stadion, kar ni ravno v njegovi navadi.

Velika prevlada Španca v tretjem nizu

V tretjem nizu je Nadal kmalu spet zagospodaril na osrednjem igrišču. Svojem dolgoletnemu rivalu je v tretji igri odvzel servis in povedel z 2:1. V peti igri je 11-kratni zmagovalec znova "udaril" in povedel že s 4:1. Takrat je bilo že bolj kot ne jasno, da Federer nima nobenih pravih možnosti za vrnitev v dvoboj. Nadal je zadnji niz dobil s 6:2, za zmago pa je potreboval 2 uri in 28 minut.