V Parizu se bo ustavil čas. Dvoboj, ki smo ga čakali 600 dni. #video

Na teniškem OP Francije se bo v petek ustavil čas. Na osrednjem igrišču se bosta udarila Roger Federer in Rafael Nadal, dva največja rivala svetovnega tenisa. To bo zanju po 600 dneh prvi medsebojni dvoboj in skupno že 39.

O rivalstvu med Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem ni treba izgubljati besed. Velikokrat sta prikazala vrhunski tenis, kljub svoji športni starosti pa sta tega sposobna igrati še danes. V medsebojnih dvobojih statistika bolje kaže Špancu (23:15). Na njun dvoboj smo letos čakali že na turnirju v Indian Wellsu, a ga je moral Nadal zaradi poškodbe predati. Tokrat naj bi le igrala okrog 13. ure popoldne, če vreme ne bo povzročilo drugačnega urnika dvobojev.

Minilo je deset let, odkar je Nadala premagal na pesku

Dvoboji Rafaela Nadala in Rogerja Federerja imajo dolgo zgodovino tudi na Roland Garrosu, kjer sta do zdaj odigrala pet dvobojev. Vsi so se končali v korist Rafe, ki na pariškem pesku lovi že neverjetno 12. zmago. Skupno sta na pesku odigrala 15 dvobojev, Roger Federer pa je Nadala premagal le dvakrat. Nazadnje je bilo to leta 2009 v Madridu, tistega leta je tudi prvič in zadnjič zmagal na OP Francije.

Lahko Nadala premaga v njegovi dnevni sobi? Roger verjame, da lahko rezultat obrne v svojo korist. Foto: Reuters

Zadnje štiri medsebojne dvoboje je dobil Roger Federer. Nazadnje je Rafo premagal leta 2017 v Šanghaju. Vsi štirje dvoboji so se igrali na trdi podlagi. Jasno je, da bo moral Švicar igrati tenis svojega življenja, če bo želel Nadala premagati v njegovi dnevni sobi – na pesku. Roger verjame, da lahko rezultat obrne v svojo korist.

"Tako kot proti vsakemu igralcu je vedno možnost. Sicer nihče ne bi prišel na stadion in gledal, ker bi vsi že vedeli, kakšen bo rezultat. Tako razmišlja vsak igralec, ki igra proti Rafi," je uvodoma povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in eden najboljših igralcev vseh časov.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Vsi vemo, da bo težko, ampak morda bo imel težave. Morda bo bolan. Morda bom igral izjemen tenis, on pa se bo moral iz nekega razloga mučiti. Morda bo močan veter ali pa bodo zaradi dežja desetkrat prekinili dvoboj. Ne veš, kaj se bo zgodilo, zato moraš biti pripravljen na vse," je še pred dvobojem povedal 37-letni Baselčan.

Federer, ki se je na pariški pesek vrnil šele po letu 2015, je na poti do polfinala oddal le en niz. Tega mu je odvzel njegov rojak in dober prijatelj Stan Wawrinka. Zmagovalec Pariza iz leta ima na Roland Garrosu razmerje zmag in porazov 70:16, v zadnjih dvanajstih nastopih pa se je osemkrat prebil vsaj do polfinala.

Nora statistika Nadala

Še bolj občudovanja vredna statistika na OP Francije je statistika Rafaela Nadala, ki letos lahko še 12. dvigne pariško lovoriko. Majorčan je ne tem turnirju zmagal na 91 obračunih in le dvakrat izgubil. Španec se zaveda, da ga v petek čaka eden najpomembnejših dvobojev v karieri.

"Igrati proti Federerju v polfinalu … To je nekaj, za kar treniramo vsak dan in za kar se najbolje pripravimo. Ne glede na zmago ali poraz želiva biti oba konkurenčna, se pošteno boriti in ob tem uživati," so bile besede kralja peska, kot imenujejo Nadala.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kdo bo koga spravil v težave?

Čeprav ga mnogi postavljajo v vlogo favorita, pa sam ni takšnega mnenja. Poudarja, da Federerja ni premagal vse od leta 2014, ko sta igrala na OP Avstralije, in da je Švicar eden najboljših igralcev na pesku.

"Vrnil se je na pesek, ker je vsestranski igralec. Igra dobro na vseh podlagah in ima dobre možnosti, da zmaguje tudi na pesku. Vrnil se je, ker je tako želel. In če se bo fizično dobro počutil, ne bo izpustil glavnega dela sezone."

"Igrati bom moral dober tenis. Če bom imel dober forhend in bekhend, ga lahko spravim v težave, sicer bom jaz v težavah," je še povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in dodal, da gre na koncu le za teniški dvoboj. Pa gre res le za to?

Nekaj najzanimivejših točk na pesku.