Roger Federer v slačilnici: Kaj je zdaj, se boš res upokojil? #video

Vse bolj se bliža vrnitev Andyja Murrayja, teniškega zvezdnika, ki je še pred petimi meseci v solzah izjavil, da se umika iz profesionalnega tenisa . Britanec si je, kot kaže, premislil, saj bo zaigral na turnirju v dvojicah v Queensu. Na to vrnitev sta se že odzvala tudi Roger Federer in Rafael Nadal.

Na letošnjem OP Avstralije smo lahko na velikem zaslonu videli, kako je velika trojica (Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal) zaželela vse najboljše ob koncu kariere. Nad tem sporočilom je bil takrat na tribunah začuden celo Jamie Murray, brat Andyja Murayja, saj po njegovih besedah ni bilo še nič dokončno odločenega.

Pet mesecev za tem, ko je nekdanji prvi igralec sveta prestal še eno operacijo kolka, je pripravljen, da se vrne na igrišča. To je prek družabnih omrežij sporočil tudi sam. Na turnirju v Queensu bo namreč igral v dvojicah, namen ima igrati tudi v Wimbledonu, kjer je že dvakrat zmagal.

Rafael Nadal je bil presenečen nad njegovim sporočilom. Foto: Gulliver/Getty Images

"Če sem iskren, sem bil malo presenečen, ko je sporočil, da končuje teniško kariero," je v Parizu povedal Nadal. Vedno sem si mislil, da bo našel pot nazaj, saj je še vedno mlad in še vedno uživa v tenisu. Vesel sem, da ga bom znova videl igrati."

"To je čudovita novica zanj, njegovo ekipo in njegovo družino. Prav tako tudi za turnejo in ljubitelje tenisa. Vesel sem zanj," je še dejal Španec, ki se je že uvrstil v polfinale turnirja v Parizu, kjer bo igral proti Rogerju Federerju.

Federerju v slačilnici ni znal odgovoriti

Tudi Federer je na tiskovni konferenci v Parizu povedal nekaj besed o vrnitvi Andyja Murrayja. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je od samega začetka upal, da besede Andyja, ki jih je izrekel na tiskovni konferenci v Melbournu, ne držijo in da se bo vrnil na igrišča. Na OP Avstralije, kjer je Britanec odigral svoj zadnji dvoboj, sta se srečala v slačilnici.

"Srečal sem ga po dvoboju, ko je v prvem krogu izgubil proti Robertu Bautistu Agutu, jaz pa sem zmagal. Vprašal sem ga: 'Kaj je zdaj, se boš res upokojil?' Ni mi znal odgovoriti. Mislil sem si, da gre za nesporazum ali pa še ni povsem prepričan."

"Mislim, da smo kmalu zatem uvideli, da še ni povsem prepričan in vsi smo upali, da se bo vrnil." Foto: Reuters

"Tudi sam se bil v takšnem položaju"

"Mislim, da je bil v Avstraliji zanj čustven trenutek. Bil je na prelomni točki, ko je ugotovil, da ne more več igrati. V takšnem položaju sem bil tudi jaz. Na primer leta 2016 v Wimbledonu, ko sem ugotovil, da ne morem več tako nadaljevati. On je bil v istem položaju, ko je to spoznal. Mislim, da smo kmalu zatem uvideli, da še ni povsem prepričan, in vsi smo upali, da se bo vrnil."

"Treba gledati z dveh zornih kotov. Najprej je pomembno njegovo zdravje, bolj kot njegova teniška kariera. Če bo lahko igral na najvišji ravni, bo to še toliko bolje. Mislim, da bomo vsi navdušeni, ko se bo vrnil na turnejo," je povedal 37-letni Roger Federer.