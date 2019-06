Rafael Nadal ne verjame besedam Rogerja Federerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek bodo na OP Francije na svoj račun prišli ljubitelji tenisa, ko se bosta na teniškem igrišču končno spopadla Roger Federer in Rafael Nadal, dva največja rivala v zadnjih letih. Švicar se zaveda, da bo težko, medtem ko Rafael Nadal ne verjame Federerjevim besedam.

Roger Federer letos v Parizu igra prvič po letu 2015 in v polfinalu bo naletel na največjo oviro na pesku. To je nihče drug kot Rafael Nadal, ki je na OP Francije zmagal že 11-krat in tudi letos velja za prvega favorita.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nekoliko težje delo je imel Federer, ki je potreboval malo več kot tri ure in pol, da je premagal Stana Wawrinko. A to še zdaleč ni njegov največji izziv, saj ga v petek čaka nasprotnik, ki ga na Roland Garrosu ni še nikoli premagal.

"Vsi vedo, da bo težko," je uvodoma povedal Baselčan, ki je bil na zadnjih petih dvobojih boljši od Španca, a sta vse dvoboje igrala na trdi podlagi. "Nikoli ne veste. Lahko bo imel težave, lahko bo bolan. Morda bo močan veter ali bo dvoboj zaradi dežja desetkrat prekinjen. Zato moraš biti pripravljen na vse," je dejal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki ima v svoji vitrini 20 lovorik na turnirjih za grand slam. Turnir na OP Francije je dobil le enkrat, in sicer pred desetimi leti – 2009.

Upal, da se bo enkrat srečal z Rafo

"Ni bilo lahko, da sem prišel do dvoboja z Rafo. Potreboval sem pet dvobojev. Zato sem tudi vesel, da bom igral proti Rafi, saj če želiš doseči nekaj na pesku, je neizogibno, da enkrat igraš proti njemu. Ko sem se odločil, da bom igral na pesku, sem upal, da bo prišlo do tega dvoboja. Če bi razmišljal, kako bi se mu izognil, potem ne bi smel igrati na pesku. Zato mi s to miselnostjo uspeva dobro igrati," je po dvoboju v četrtfinalu povedal 37-letni Federer.

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafel Nadal: Mislim, da to ne drži

Rafael Nadal, njegov nasprotnik v polfinalu, je priznal, da bo ta dvoboj nekaj posebnega in da se bo poskušal nanj čim bolje pripraviti. Nadalu, ki se je za razliko od Federerja lažje prebil skozi četrtfinale, je predvsem pomembno, da igra dober tenis, a Federer je le Federer.

"Seveda je poseben občutek, ko v polfinalu igraš proti Rogerju Federerju. Na igrišču sva preživela nekaj najboljših trenutkov najinih karier. To bo poseben trenutek in prepričan sem, da bo to še ena epizoda v najinem rivalstvu."

Ko so Rafi omenili, da je Federer izjavil, da igra na pesku zato, da bi se srečala, je ta izjavil: "To ni res. Mislim, da to ne drži. Na pesek se je vrnil zato, ker je igralec, ki na vseh podlagah zelo dobro igra, in tudi na pesku ima dobre možnosti, da zmaga."