V polfinalu poslastica, ki so si jo vsi želeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek sta bila na teniškem OP Francije na sporedu prva četrtfinalna dvoboja. Roger Federer je s 3:1 v nizih ugnal svojega prijatelja Stana Wawrinko. Federer se bo v polfinalu srečal z Rafaelom Nadalom, ki se je v velikem slogu uvrstil v polfinale. V četrtfinalnem obračunu je drugi nosilec po krajši prekinitvi zaradi dežja po uri in 51 minutah zanesljivo premagal Japonca Keija Nišikorija s 6:1, 6:1 in 6:3.

Švicarski teniški igralec Roger Federer, tretji nosilec turnirja za grand slam z nagradnim skladom 42,66 milijona evrov, je po treh urah in 35 minutah premagal rojaka Stana Wawrinko s 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5) in 6:4. Wawrinka in Federer sta zelo dobra prijatelja, a ko sta na igrišču, sta le nasprotnika. Statistika je povsem na strani Federerja (23:3), ta je vključno z današnjim dobil zadnjih sedem dvobojev. Wawrinka je vse tri zmage nad Rogerjem dosegel na pesku.

Izjemno izenačen obračun je bil zaradi dežja v četrtem nizu prekinjen, Wawrinka pa je po prekinitvi dobil le še eno igro.

Rafael Nadal se je ekspresno uvrstil v polfinale. Foto: Reuters

V drugem obračunu sta se pomerila Kei Nišikori in Rafael Nadal. Španec, ki v Parizu lovi 12. naslov, je upravičili vlogo velikega favorita proti japonskemu samuraju. Rafa v zmagah zdaj vodi z izidom 11:2, Nišikorija je premagal na vseh dvobojih na pesku. Sedemnajstkratnega zmagovalca največjih turnirjev za svetu, od tega je kar 11-krat slavil na peščenih igriščih Roland Garrosa, v polfinalu čaka Roger Federer.

ATP