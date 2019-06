Češka najstnica do uspeha kariere

Na teniškem OP Francije sta znani prvi polfinalistki. To sta 19-letna Čehinja Marketa Vondrousova in Britanka Johanna Konta. Prva je z 2:0 v nizih zaustavila pohod Hrvatice Petre Martić, druga pa je izločila lansko finalistko Sloane Stephens.

Ljubitelji hrvaškega tenisa so na trnih. Pravkar se za polfinalno vstopnico bori Petra Martič in ima veliko možnosti, da se uvrsti v polfinale največjega teniškega turnirja na pesku. Njena nasprotnica je Marketa Vondrousova, 44. igralka sveta. Igralki sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje in vse je dobila 28-letna Splitčanka.

Še tretjič sta se med seboj pomerili Sloane Stephens in Johanna Konta. Stephensova se je lani prebila do finala pariškega turnirja, letos pa je nastope končala v četrtfinalu. Dvoboj se je končal po dveh nizih (6:1, 6:4) in je trajal nekaj več kot eno uro.

WTA