Đoković suvereno v polfinale, kjer ga čaka Avstrijec

Na OP Francije bi morala biti v sredo na sporedu še zadnja dva četrtfinala dvoboja, a so ju morali prireditelji zaradi močnega dežja prestaviti na danes. Kot zadnja sta se v polfinale prebila prvi nosilec, Srb Novak Đoković, in četrtopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem.

Novaka Đokovića, ki je na OP Francije slavil leta 2016, se je pomeril z Aleksandrom Zverevim. Đoković je bil v četrtfinalu boljši od petopostavljenega Nemca s 7:5, 6:2 in 6:2 in si devetič zagotovil polfinale Pariza.

To je bil za igralca peti medsebojni obračun, Srb pa v vodi s 3:2 v zmaga. Do zdaj sta igrala le en dvoboj na pesku. Leta 2017 je bil v Rimu po dveh nizih boljši Nemec. Srb in Nemec sta se danes prvič pomerila na turnirju za grand slam.

Dominic Thiem se bo v polfinalu pomeril z Novakom Đokovićem. Foto: Reuters

Srb se bo v polfinalu meril z lanskim finalistom Dominicom Thiemom, ki je s 6:2, 6:4 in 6:2 izločil desetopostavljenega Rusa Karena Hačanova. Avstrijec se je prebil v svoj četrti zaporedni polfinale Rolanda Garrosa. Rus je v osmini finala nekoliko presenetljivo premagal Argentinca Juana Martina del Potra. Statistika je bila pred dvobojem povsem na strani Kačanova, ki je Thiema premagal v vseh treh medsebojnih dvobojih do zdaj.

ATP