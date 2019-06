Četrti igralec sveta precej besen. Zaradi Williamsove je moral zapustiti dvorano #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniški igralec Dominic Thiem je na OP Francije doživel mačehovski odnos s strani organizatorjev, potem ko so ga sredi novinarske konference vrgli iz glavne dvorane. Razlog za to je bila teniška igralka Serena Williams. Avstrijec je bil zaradi te poteze precej besen.

Dominic Thiem v teniški karavani velja za enega najbolj prijetnih in poštenih teniških igralcev. Pred dnevi pa so francoski organizatorji pariškega turnirja poskrbeli za pravo blamažo, ko so četrtega igralca sveta "nagnali" z glavne novinarske dvorane, potem ko se je po zmagi v tretjem krogu pogovarjal z novinarji.

Razlog je bila Serena Williams. Američanki, ki je takrat izpadla s turnirja, naj bi se mudilo in ni mogla čakati. Seveda je bil Thiem nad to potezo ogorčen, kar je razvidno s spodnjega posnetka. Ta je bil tako besen, da je vstal in predčasno zapustil novinarsko konferenco.

"Res ne razumem tega. Kaj za vraga? Resno, je to šala? Moral sem oditi iz dvorane, ker je ona prihajala … Tudi jaz bom potem odšel, saj lahko delam, kar želim," je bil besen Thiem in zapustil dvorano in predčasno končal druženje z novinarji.

Za zdaj ni znano ali je to zahtevala Serena Williams, ena najboljših teniških igralk. Dejstvo je, da je želela novinarsko konferenco takoj po porazu, čeprav naj ne bi imela termina, medtem ko ga je avstrijski teniški igralec imel.

Dominic Thiem v ponedeljek čaka dvoboj osmine finala, njegov nasprotnik pa bo domačin Gael Monfils. Thiem se je lani na OP Francije prebil do finala, pred tem pa je še dvakrat igral v polfinalu. Četrti igralec sveta tudi letos spada v ožji krog favoritov za zmago in si prav gotovo ni zaslužil takšnega odnosa od francoskih organizatorjev.