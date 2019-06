Rekordni mejnik mlade Američanke

Romunka Simona Halep, tretja nosilka turnirja, je igrala proti šele 18-letni Poljakinji Igi Swiatek. Za mlado teniško igralko je bil to prvi nastop na Roland Garrosu, še lani je bila 344. igralka na svetu in igrala v mladinski konkurenci. Za igralki je bil to prvi medsebojni dvoboj, Romunka pa je mladi Poljakinji oddala le niz.

Štirinajsta nosilka turnirja Madison Keys se v osmini finala meri proti Čehinji Katerini Siniakovi, ki je pred tem v francoski prestolnici izločila prvo igralko sveta Naomi Osako.

Rekordni podvig Anisimove

Šele 17-letna Američanka Amanda Anisimova se je prvič prebila v četrtfinale katerega od velikih turnirjev, tudi ona pa je na tej poti naletela na zelo nizko oviro, saj španska kvalifikantka Aliona Bosova ni bila dorasla tekmica in je izgubila gladko s 3:6, 0:6. Anisimova je obenem tudi kot prva na svetu tako v moški kot ženski konkurenci iz generacije, rojene po letu 2000, ki ji je uspelo proti med najboljših osem na grand slamu.

Slovo Klepačeve

Andreja Klepač je v Parizu nastopala v dveh konkurencah. Foto: Guliver/Getty Images V ženskih dvojicah je slovenska igralka Andreja Klepač, ki igra v paru s Čehinjo Lucie Hradecko, izgubil dvoboj za četrtfinalno vstopnico. Čehinja Kveta Peške, dolgoletna soigralka Katarine Srebotnik, in Američanka Nicole Melichar, sta bili boljši s 6:3 in 6:2.

Klepačeva je bila še zadnja slovenska predstavnica v članskem delu turnirja, tudi na mladinskem delu je že v 1. krogu posameznic končala Pia Lovrič, ki pa jo danes čaka še nastop v dvojicah.

