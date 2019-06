Sliši se neverjetno, a Nadal je še 12. zmagal v Parizu

HISTORY 🙌



The moment @RafaelNadal won his 12th French Open title #RG19 👑💪 pic.twitter.com/L5Z60aPyNu — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 9, 2019

Gledalci so lahko v letošnjem finalu spremljali atomski tenis. Oba igralca sta pokazala veliko izjemnih potez, a na koncu je bil vseeno boljši Rafael Nadal, ki še vedno velja za daleč najboljšega igralca na pesku in je letos v Parizu spisal novo stran rekordov v zmagah. Njegovo razmerje zmag in porazov je v Roland Garrosu 93/2.

SET 👆 to Nadal 💪



Is there any way back for Thiem? #RG19 pic.twitter.com/qUdUp3A7W1 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 9, 2019

Tako dobrega tenisa, kot je bil v prvem nizu, še nismo videli

Dominic Thiem in Rafael Nadal sta v uvodnih treh igrah prvega niza prikazala vrhunski tenis. Oba sta dobila igre na svoj servis, nato je prišla na vrsto peta igra. Avstrijec je v tej igri izkoristil prvo žogico za break in povedel s 3:2. Izkušen Španec se ni pustil zmesti in že takoj v naslednji igri vzel servis nazaj in izenačil na 3:3. V osmi igri je Rafa bolj agresivno stopil v igrišče, brez težav nasprotniku vzel servis in povedel s 5:3. Drugi nosilec turnirja je nato dobil tudi deveto igro in po 54 minutah zasluženo dobil prvi niz.

Foto: Gulliver/Getty Images

V drugem nizu je Dominic Thiem z lahkoto dobil prvo igro. Tudi v nadaljevanju sta oba igralca dobivala igre na svoj servis. V prvih desetih igrah si igralca namreč tudi enkrat nista priigrala žogico za odvzem servisa. Prišla je na vrsto 12. igra drugega niza, ko je Thiem prvič resno zapretil Nadalu. Povedel je s 15:40, izkoristil prvo žogico za niz ter izenačil na 1:1 v nizih.

GAME. ON. 👊



Thiem breaks to take the second set 7-5 #RG19 pic.twitter.com/XQ5AS0OLdV — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 9, 2019

Foto: Gulliver/Getty Images

Tretji niz je trajal le 24 minut

Tretji niz se je slabše začel za Dominica Thiema, saj je prvo igro na svoj servis izgubil brez dobljene točke, prav tako tudi v drugi igri ni dobil nobene točke. V tretji igri je znova prevladoval Španec, ki jo je ekspresno hitro dobil in povedel s 3:0. Nadal je potrdil tudi drugi break in po nekaj manj kot 20 minutah tega niza povedel že s 4:0. Avstrijec se je v tretjem nizu prvič na rezultatski ekran zapisal šele v peti igri in izid zmanjšal na 4:1. Vseeno 32-letni Španec tega vodstva ni zapravil in na koncu po vsega 24 minutah zmagal s 6:1. To je bil za Nadala na letošnjem OP Francije najhitrejši dobljen niz.

Thiem v četrtem nizu tudi le do ene igre

Po tretjem nizu je bilo videti izgubljen, da je Thiem že povsem izgubljen, a je v prvi igri četrtega niza takoj zapretil 11-kratnemu zmagovalcu Pariza. Rafa se je uspel rešiti iz težav in le dobil prvo igro, v drugi igri je Dominicu vzel servis in povedel z 2:0. Trdovraten in vztrajen Thiem je v tretji igri Majorčanu povzročal precej preglavic, a je drugemu igralcu sveta znova uspelo in povedel s 3:0. Nadalova prevlada se je v odločilnem, četrtem nizu le nadaljevala, ki ga je dobil s 6:1.

ATP, finale:

Preberite še: