Je Đoković res predčasno zapustil prizorišče? #video

Novak Đoković se je pritoževal že med dvobojem

V petek sta drugi polfinalni obračun igrala Novak Đoković in Dominic Thiem, ki so ga nekaj čez 18. uro organizatorji prekinili. Dvoboj je večkrat prekinil dež, srbski zvezdnik pa se je že med dvobojem pritoževal nad močnimi sunki vetra in da se v takšnih pogojih ne da igrati. Močan veter sta pred tem imela tudi Rafael Nadal in Roger Federer.

Pozneje so dvoboj zaradi slabega vremena prekinili in ga prestavili na soboto. V studijskem delu prenosa je nato Barbara Schett izjavila, da je slišala, da prvi igralec sveta predčasno zapustil igrišča Roland Garrosa, kar naj ne bi bilo res. Nekateri so bili nad njenimi besedami zgroženi.

Trenutke, ko je Novak Đoković zapustil prizorišče

Selon France 2, le match ne reprendra pas. Juste avant ils ont montré des images de Novak quittant RG. pic.twitter.com/UGO1laafbx — Marianne. (@Mariiiiou) June 7, 2019

Igralca sta morala zaradi dežja večkrat zapustiti igrišče. Foto: Guliver/Getty Images

Da vse to ni res, je pozneje potrdil še Christopher Clarey, novinar New York Times, ki je pozneje govoril z direktorjem turnirja Guyom Forgetom. Ta mu je povedal drugačno zgodbo in vse govorice označil kot velik nesmisel.

"Govoril sem z direktorjem turnirja Guyom Forgetom, ki mi je potrdil, da so dvoboj odpovedali zaradi dežja in slabe prognoze. Đokoić in Thiem sta bila istočasno obveščena o tej odločitvi. Ljudje mislijo, da je Novak odšel, še predno so odpovedali dvoboj, kar je popoln nesmisel.

Talked to French Open tournament director Guy Forget, who confirmed play was called because of rain and high-wind forecast. Said Djokovic & Thiem informed together of decision by referee. "People thought Novak left, and that is why we canceled the matches, which is nonsense". — Christopher Clarey (@christophclarey) June 7, 2019

Nadaljevala bosta v soboto ob 12.uri

Igralca bosta znova stopila na igrišče v soboto ob 12. uri in nadaljevala s polfinalnim dvobojem. Trenutni izid v nizih je 1:1, v tretjem nizu pa s 3:1 vodi Dominic Thiem. Videli bomo, komu je ta prekinitev bolj ustrezala?