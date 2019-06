Rafael Nadal je razkril, kaj je Federerju povedal na mreži

Čeprav je bila za Rafaela Nadala to že 12. lovorika, je priznal, da je bila zadnja zanj nekaj posebnega. Majorčan je imel v zadnjem času kar nekaj težav oziroma stvari, zato so bili zadnji tedni zanj še toliko bolj posebni. "Imel sem ogromno stvari. Ena izmed teh je bila, da sem moral nehati igrati in si spočiti telo, druga pa, da sem moral drastično zamenjati svoj odnos in miselnost."

"Kot sem že večkrat povedal, sem bil po Indian Wellsu precej na tleh. Bil sem brez energije, imel sem preveč težav zaporedoma." Foto: Gulliver/Getty Images

Drugi igralec sveta je imel v zadnjih dveh sezonah precej težav s poškodbami. Imel je težave s kolkom, kolenom, želodcem in gležnjem. Lani je moral izpustiti kar deset turnirjev. V lanski sezoni je moral nazadnje igrati na OP ZDA. Novembra je imel operacijo gležnja in se vrnil šele na OP Avstralije, kjer je v finalu izgubil proti Novaku Đokoviću. Nato ni igral vse do marca, ko je prišel v Indian Wells in še pred začetkom polfinala dvoboj predal Rogerju Federerju.

Nekaj ur je bil sam v sobi in razmišljal

Sledila je sezona na pesku, ki je ni začel najbolje. Monte Carlo, Barcelono in Madrid je končal v polfinalu, medtem ko je v Rimu, zadnji turnir pred OP Francije, zmagal. Španec je priznal, da je za njim težko obdobje.

"Po prvem krogu v Barceloni sem ostal nekaj ur sam v sobi in razmišljal, kaj se dogaja in kaj moram storiti. Po prvem dvoboju v Barceloni so se začele stvari iz dneva v dan izboljševati," je za BBC razkril Nadal.

"Ne moreš biti vseskozi obremenjen, če ima tvoj sosed večjo hišo, večjo televizijo ali lepši vrt." Foto: Gulliver/Getty Images

Ne želi se obremenjevati z lovorikami Federerja

Rafa ima zdaj v lasti 18 lovorik za grand slam, medtem ko jih ima Švicar 20, kar je rekord med posamezniki. Majorčan ne razmišlja o tem, kako bi ujel ali celo prehitel Federerja.

"Ali ga bom ujel ali ne, mi ni pomembno. Ne moreš biti vseskozi obremenjen, če ima tvoj sosed večjo hišo, večjo televizijo ali lepši vrt. To ni moj način življenja. Če bom do konca kariere zmagal še kakšen turnir za grand slam in bom še bližje Federerju, bo to zame nekaj neverjetnega. Še naprej bom poskušal uživati v tenisu in si dati možnost, da bom lahko tekmoval na najvišji ravni. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Kar je Đokoviću predstavljalo težavo, je bilo Nadalu izziv Rafael Nadal po zadnji osvojeni točki v finalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal, ki je 3. junija dopolnil 33 let, je moral na poti do 12. lovorike na OP Francije v polfinalu premagati Rogerja Federerja. To mu je uspelo brez večjih težav, potem ko ga je premagal po treh nizih (6:3, 6:4, 6:2). Čeprav sta Španec in Švicar velika rivala na igrišču, sta se vedno spoštovala. Nič drugače ni bilo po zadnjem dvoboju v Franciji, ko sta imela težke razmere (veter) in si na mreži izmenjala nekaj besed.

"Zaželel sem mu srečo v Wimbledonu in na turnirjih na travi, on pa mi je zaželel srečo na nedeljskem finalu. Igrala sva v zelo težkih pogojih, ampak to je lepota tega športa, ker se moraš prilagoditi okoliščinam," je še povedal Nadal, ki bo izpustil sezono na travi, razen Wimbledona.