Goran Ivanišević: Bolje, da nisem sedel na tribuni, ker tukaj sem lahko preklinjal

"Tam v loži so kamere, vsi gledajo, kakšen imaš obraz"

Goran Ivanišević je moral ekipo Novaka Đokovića zapustiti po prvem tednu turnirja v Wimbledonu, potem ko je imel v Umagu obveznosti. Tam si je nato prek televizijskega prenosa tudi ogledal dvoboj.

"Gledal sem v teniški akademiji, v lokalu, in boli me zadnjica. Bolje, da nisem sedel na tribuni, ker tukaj sem lahko preklinjal, tam pa moraš biti tiho. Tam v loži so kamere, vsi gledajo, kakšen imaš obraz in kam gledaš …" je v smehu povedal zmagovalec Wimbledona iz leta 2001.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Tukaj se vidi, kako je Novak močan v glavi."

Tokrat je dvoboj gledal kot trener in še zdaleč mu ni bilo lahko. "Bil sem že v tem položaju (kot trener Marina Čilića, op. p.) in kot trener ni lahko tega gledati. Vidite, to je šport, to je idealen primer. Je … tistega, ki je boljši, a na koncu ne dobiš dvoboja. Federer je bil briljanten, bil je boljši v vsakem segmentu igre, ampak na koncu ni zmagal. Tukaj se vidi, kako je Novak močan v glavi. Odigral je tri podaljšane igre … Ko je bilo treba, je stisnil. To je vse v glavi. Ne odigraš niti blizu najboljšega, česar si zmožen, Federer je taktično odlično odigral dvoboj, na koncu pa dvoboj dobi Đoković."

Hrvat meni, da bo težko kdo premagal Đokovića

Ivanišević meni, da se bo Federer zelo težko pobral po tem porazu. Po njegovem mnenju je bil to šok za vse. Švicar je ta poraz primerjal s tistim iz leta 2008, ko je po petih nizih izgubil proti Nadalu.

"Lahko on to primerja, s čimer želi. Dejstvo je, da je Federer že videl 21. lovoriko za grand slam, a Đokoviću je ta zmaga samo veter v hrbet. Zelo težko ga bo nekdo dobil," je povedal Zec, kot so tudi klicali Ivaniševića.

Goran Ivanišević je imel že razlog več, zakaj ga ni bilo v Wimbledonu. Foto: Reuters

Meni, da je tudi on zaslužen za to zmago

Ta je med drugim priznal, da že dolgo ni bil tako nervozen. Takšno izkušnjo je imel že, ko sta igrala Marin Čilić in Roger Federer. Takrat je Marin Čilić izgubil po petih nizih. Pred finalnim dvobojem o tem ni želel veliko govoriti, a bilo ga je strah, če bi sedel na tribuni, da bi Đokoviću prinesel nesrečo.

Ali si zadnjo lovoriko od Đokovića pripisuje tudi sebi? "To sem se tudi sam spraševal. Mislim, da lahko. Od sedmih zmag sem bil zraven na treh. Bil sem prisoten tudi na treningih," je še za hrvaške medije povedal Ivaniševič.