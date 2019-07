Novak Đoković že po tednu dni ostaja brez Gorana Ivaniševića

Goran Ivanišević je moral zaradi obveznosti zapustiti London. Foto: Reuters

Goran Ivanišević, eden najbolj znanih zmagovalcev turnirja na sveti travi iz leta 2001, je srbskim novinarjem že prejšnji teden razkril, da bo moral zaradi obveznosti po vsej verjetnosti po prvem tednu zapustiti turnir. To se je zdaj tudi zgodilo. "Glede na vse skupaj bom tu mogoče le en teden, ker imam določene obveznosti, ki jih poskušam prestaviti," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina prejšnji teden dejal Ivanišević.

Prvi igralec sveta tako svoje delo nadaljuje s staro oziroma že utečeno ekipo. Torej ob njem so glavni trener Marijan Vajda, fizioterapevt Miljan Amanović in kondicijski trener Gebhard Gritsch. To so verjetno osebe, ki najbolje poznajo Novaka Đokovića. Koliko se bo zdaj poznala odsotnost Ivaniševića, ki je imel zagotovo nekaj koristnih nasvetov za Noleta?

"Bomo videli, ali bomo z Goranom nadaljevali sodelovanje tudi po Wimbledonu in ali bo to obema ustrezalo." Foto: Reuters

Bosta Srb in Hrvat sodelovala tudi v prihodnje?

Postavlja se vprašanje, ali bosta Ivanišević in Đoković sodelovala tudi v prihodnje? Lanskega zmagovalca Wimbledona na turnirjih namreč občasno spremlja Vajda. Kadar Slovaka ni, pa njegovo vlogo prevzame kar brat Novaka Đokovića, Marko Đoković.

"Bomo videli, ali bomo z Goranom nadaljevali sodelovanje tudi po Wimbledonu in ali bo to obema ustrezalo. Če se bo to zgodilo, se bomo dogovorili za daljše obdobje," je pred dnevi za srbske medije povedal Nole.

Novaka Đokovića v ponedeljek čaka šele 21-letni Francoz. Foto: Gulliver/Getty Images

V osmini finala Đoković igra proti Francozu

Nasprotnik Đokovića v osmini finala bo Ugo Humbert, šele 21-letni teniški igralec, ki je trenutno na 66. mestu svetovne lestvice. Humbert je z uvrstitvijo v osmino finala nekoliko presenetil. V tretjem krogu je premagal mladega Kanadčana Felixa Augerja Aliassimea. Kako trd oreh bo Ugo Humbert za 32-letnega Beograjčana, ki se je v osmino finala prebil brez večjih težav?