Ne splača se uničevati wimbledonske trave. Sledi huda kazen. #video

Medvedev declines umpire handshake, takes 1 last swipe at the lawn that scuppered his hopes, coaxes a look of half-shock half-schadenfreude from a female spectator, & is escorted by Wimbledon's JasonBourne to make sure he doesn't decimate the hallway. MeddyBear.



🎥BBC#Wimbledon pic.twitter.com/FsQYfbWUTV — Matthew Willis (@MattRacquet) July 5, 2019

Za svoje dejanje bo Medvedev drago plačal

Daniil Medeved je v petek dobil slabih pet tisoč evrov kazni, ko se je ob odhod z igrišča z loparjem spravil nad travnato podlago, potem ko je izgubil proti Belgijcu Davidu Goffinu (4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5). Besni Rus je po dramatičnem porazu zavrnil rokovanje z glavnim sodnikom, nato pa ob robu igrišča še uničil travo. Za svoje nespametno dejanje bo plačal slabih pet tisoč evrov.

¿Perdió la cabeza? La reacción de Daniil Medvedev en su encuentro ante David Goffin. El ruso fuera de si🤦🏼‍♂️



📽 @doublefault28pic.twitter.com/sEUUCHZrRu — Tenis_Ok (@Tenis_Ok) July 5, 2019

Medvedev, ki je bil postavljen ko enajsti igralec, je bil po porazu razjarjen, saj je v petem, odločilnem nizu vodil že s 4:1. Visoko prednost je zapravil, zadnji niz izgubil s 5:7 in tako končal nastope v Wimbledonu. V petkovem obračunu med Medvedevim in Goffinom ni trpela samo trava, ampak tudi ograda ob igrišču. Mladi Rus je sicer znan po svojih izpadih. Leta 2017 je po porazu glavnemu sodniku pod stol vrgel nekaj kovancev, kar je takrat dvignilo precej prahu. Pozneje se je za svoje dejanje opravičil.

Supervisor is taking a photo of the grass that Medvedev hit angrily as he left the court. pic.twitter.com/ZmJzJqDJvz — Del (@Stroppa_Del) July 5, 2019

V preteklosti je površina zdržala štiri ali pet dni, danes pa se organizatorji lahko še pohvalijo, da trava obstane do enajstega ali dvanajstega dneva turnirja. Foto: Gulliver/Getty Images

V Wimbledonu pa ne gre za povsem običajno travo. V zadnjih letih je bilo narejenih veliko raziskav in ugotovili so, da je najboljša kombinacija, če uporabljajo 70 odstotkov trajnice ljuljke in 30 odstotkov rdeče bilnice. Travnato površino pripravljajo že mesece prej, tako da je konec junija povsem pripravljena. Med turnirjem morajo organizatorji skrbeti za skupno 41 teniških igrišč.

Danes trava obstane skoraj do konca turnirja

V preteklosti je površina zdržala štiri ali pet dni, danes pa se organizatorji lahko še pohvalijo, da trava obstane do enajstega ali dvanajstega dneva turnirja. Njihove želje so, da bi igralcem lahko do konca turnirja omogočili čim boljše pogoje. Se pa zavedajo, da so danes igralci večji, močnejši in tudi teniška igra postaja vse bolj agresivna.

Travo kosijo do višine 8 milimetrov Zelo pomembna je višina travnate podlage, saj je od tega odvisno, kako hitro in visoko se odbija teniška žogica. Pred turnirjem povabijo štiri igralce, ki testirajo igrišča. Površina je nekoliko počasnejša kot v preteklih letih. Nad tem so se pritoževali predvsem igralci, ki imajo močan začetni udarec in igrajo na mreži. V zadnjih letih se je slog igranja spremenil, saj vedno več igralcev igra z osnovne črte. Od leta 1995 travo kosijo do višine osmih milimetrov, saj so ugotovili, da je ob tej višini tudi najbolj odporna.

Zakaj "Middle Sunday"?

Vmesna nedelja ("Middle Sunday") je v Wimbledonu še ena velika posebnost. Takrat imajo namreč igralci prost dan. Razlog za to je, da si trava na igriščih tisti dan lahko opomore, vzdrževalci igrišč pa imajo ves dan čas, da uredijo površino, popravijo linije igrišč ... S prostim dnem se večinoma strinjajo tudi najboljši igralci.