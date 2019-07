Federer in Nadal zanesljiva, Italijan povsem izgubil živce #video

Rafael Nadal je v soboto v Wimbledonu gladko s 3:0 v nizih odpihnil Francoza Tsongaja in se uvrstil v osmino finala turnirja na sveti travi. Na osrednjem igrišču je danes nastopil tudi Roger Federer in s 3:0 v nizih izločil še enega Francoza Lucasa Pouilleja. Izpadel je že Italijan Fabio Fognini in med svojim nastopom povsem izgubil živce.

Osmino finala si je zanesljivo zagotovil Roger Federer, osemkratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu. Francoza Lucasa Pouilleja, 27. nosilca turnirja, je porazil s 3.0 v nizih, s 7:5, 6:2 in 7:6 (4) po dobrih dveh urah igre.

Če se Federerju uspe prebiti do polfinala, bo dosegel že svojo stoto zmago na turnirju v Wimbledonu.

Nadal zlahka

Rafael Nadal se je v osmino finala prebil prek Jo-Wilfrieda Tsongaja in Francozu v njunem 14. medsebojnem spopadu zadal že jubilejni deseti poraz. Špančeva zmaga je bila hitra in temeljita, tekmecu je v uri in 50 minutah tenisa prepustil le sedem iger. V četrtfinalu se bo dvakratni zmagovalec turnirja na sveti travi (2008 in 2010) pomeril z zmagovalcem dvoboja Sousa - Evans.

Foto: Reuters

Fognini jezo stresel nad Wimbledonsko igrišče

Fabio Fognini je po izgubljenem dvoboju z Američanom Tennysom Sandgrenom svojo jezo stresel na igrišče, ki naj ne bi bilo dovolj dobro, zato "bi morala na Wimbledonu eksplodirati bomba", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ali je pravično, da igramo tukaj? Neumni Angleži. Želim si, da bi na ta teniški klub padla bomba," se je pritoževal dvanajsti nosilec v Wimbledonu Fognini, ki je znan po izbruhih jeze na teniških igriščih.

Kljub temu da je bil to četrti najpomembnejši dvoboj dneva, se je odvijal na igrišču številka 14, ki ima zgolj 318 sedežev. "Tak je urnik, pri tem nimam nobene besede," se je jezil Fognini.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019

Japonec Kei Nišikori se je četrtič uvrstil med 16 najboljših na teniškem turnirju za grand slam v Wimbledonu. Osmi nosilec je izločil Američana Steva Johnsona s 6:4, 6:3 in 6:2. Nišikori je zabeležil 400. poklicno zmago in izenačil rekord rojakinje Ai Sugijama, ki je prav tako štirikrat igrala v osmini finala Wimbledona. Američan Sam Querrey je z izidom 7:6 (3), 7:6 (8) in 6:3 preskočil Avstralca Johna Millmana.

ATP