Kako je 15-letna Američanka Slovenki uničila sanje

Zadnja točka dvoboja med Polono Hercog in Cory Gauff

"Polona je igrala neverjetno." Foto: Gulliver/Getty Images

Polona Hercog je v prvih dveh nizih prikazala vrhunski tenis in Cori je bila videti povsem nemočna. Mariborčanka je imela v rokah vodstvo 6:3, 5:2 in celo dve zaključni žogici za zmago, a se ji je v tistem trenutku zatresla roka. Petnajstletnici je uspelo preobrniti potek igre ter po dveh urah in 45 minutah zmagati.

"Zelo mi je odleglo, ko je bilo konec. Bil je zelo dolg dvoboj in Polona je igrala neverjetno. To je bil moj prvi dvoboj na osrednjem igrišču. Ljudje so rekli, da je igrišče številka ena moje igrišče. Morda je tudi osrednje igrišče moje igrišče," je takoj po prihodu s terena povedala čudežna deklica.

Vseskozi je verjela v preobrat Polona Hercog je zamudila življenjsko priložnost, da bi se prvič v karieri prebila v osmino finala turnirja za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

"Vseskozi sem se zavedala, da se lahko vrnem, ne glede na to, kakšen je rezultat. Množica je bila neverjetna. Čeprav je imela nasprotnica žogico za zmago, so navijali zame," je po zmagi še dejala Cori.

Polona Hercog je zamudila življenjsko priložnost. Prvič v karieri bi se lahko prebila v osmino finala turnirja za grand slam. Vseeno lahko ob tem povemo, da je igrala vrhunski tenis ter da je prvi niz in del drugega niza dominirala na igrišču. Žal jo je v odločilnih trenutkih nekoliko premagala trema. Očitno je tudi osrednje igrišče naredilo svoje.

Cori Gauff je bila še pred nekaj dnevi povsem neznana igralka, v zadnjem tednu pa jo je spoznal ves svet. Čez noč je dobila ogromno navijačev, kar se je videlo tudi na osrednjem igrišču v Wimbledonu, saj je bila večina gledalcev na njeni strani. Mlada Cori je imela v svoji loži pravo četo podpornikov, Polona Hercog pa le Željka Krajana, ki se je očitno znova vrnil v njeno ekipo.

"Ne morem verjeti, kako se ti lahko življenje spremeni v nekaj sekundah"

"Ne vem, to je noro. Spominjam se, kako je bilo pred dvobojem z Venus Williams. Ko sem po treningu zapuščala igrišče, so me ljudje čakali. Neki otrok me je celo prosil za fotografiranje. Naslednji dan, po dvoboju z Venus, so vsi kričali moje ime. Bilo je zelo nenavadno in ne morem verjeti, kako se ti lahko življenje spremeni v nekaj sekundah."

Cori Gauff v osmini kroga čaka Romunka Simona Halep, s katero še nista igrali dvoboja. Foto: Gulliver/Getty Images

V osmini finala jo čaka Romunka

V naslednjem krogu Cori čaka Romunka Simona Halep, nekdanja prva igralka sveta. Dvoboj bo vse prej kot lahek. Halepova zmage v Wimbledonu še nima, je pa leta 2016 igrala v polfinalu. Američanka, ki je imela ta teden izpit za šolo in ga uspešno opravila, še nikoli ni igrala proti Simoni. "Veliko sem jo gledala. Z njo sicer nisem nikoli trenirala, tako da ne vem, kako bom čutila žogico. Njena igra mi je zelo poznana, veliko sem jo gledala."

Cori Gauff kljub zasluženemu denarju ostaja skromna. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri 200 tisoč evrih si je zaželela pulover

Uspeh v Wimbledonu se ji bo poznal tudi na bančnem računu. Tudi če izgubi v osmini finala, bo mlada igralka zaslužila slabih 200 tisoč evrov, medtem ko je do zdaj zaslužila "le" 67 tisoč evrov. In kaj si je ob vsem tem denarju zaželela? "Avta si ne morem kupiti, ker še ne znam voziti. Morda si bom kupila kakšen pulover s kapuco (hoodie, op. p.)."

Trenutno eden najbolj obiskanih barov

Oče nove teniške zvezde ima bar v Delray Beachu. Ta je v zadnjih dneh nabito poln, saj tam spremljajo nastope najmlajše teniške igralke, ki se ji je uspelo prebiti na glavni del turnirja za grand slam.