Neverjetno: Hercogova Američanko že imela na tnalu, pa popustila in izgubila

Na teniškem turnirju v Wimbledonu je Polona Hercog lovila uspeh kariere na turnirjih za grand slam. V 3. krogu se je pomeri s komaj 15-letno Američanka Cori Gauff, ki je v prvem krogu šokirala slovito rojakinjo Venus Williams, v drugem nizu že vohala zmago in napredovanje v osmino finala, ko je prišlo do preobrata. Hercogova je dvoboj izgubila z 1:2 v nizih, dvoboj s Simona Halep si je prislužila mlada Američanka..

Polona Hercog je trenutno naša najboljša teniška igralka, kar kaže tudi na igriščih. Mariborčanka se je prebila v tretji krog turnirja v Wimbledonu, potem ko je v drugem krogu nekoliko presenetljivo premagala Madison Keys, 16. igralko sveta, svojo odlično formo pa želi pokazati tudi proti ameriški najstnici.

Hercogova je dvoboj proti ameriški senzaciji Gauffovi začela odlično. Že od samega začetka je imela pobudo, pri izidu 3:3 pa je Gauffovi odvzela servis in povedla s 4:3. V nadaljevanju je hitro dobila tudi igro na svoj servis, nato pa naredila še en ''break" in prvi niz je bil v žepu Hercogove.

Z odlično igro je nadaljevala tudi v drugem nizu, ko je Američanki hitro odvzela servis, povedla s 4:1 in 5:2, pri vodstvu s 5:3, ko je servirala za zmago, pa je podlegla pritisku in izgubila servis. Gauffova je znižala na 4:5, po osvojeni igri na svoj servis pa tudi izenačila na 5:5. O zmagi v drugem nizu je odločala podaljšana igra, kjer je bila 9:7 uspešnejša mlajša tekmica.

V tretjem nizu je bolje začela Američanka, povedla že s 4:1 v igrah, pa je nato za manjši preobrat poskrbela Slovenka, izenačila na 4:4, nato je na svoj servis spet hitro brez izgubljene točke povedla Gauffova, Hercogova pa je izenačenje na 5:5 prigarala, Američanka je na 6:5 spet prišla hitro, Hercogova pa je 12. igro na svoj servis izgubila in končuje z letošnjim Wimbledonom.

"Vesela sem, da je konec. Polona je igrala neverjetno. Prvič sem nastopila na osrednjem igrišču. Ves dvoboj sem se zavedala, da se lahko vrnem v igro, ne glede na izid. Iskala sem priložnosti za svoje udarce. Ljudje na tribunah so bil neverjetni. Tudi ko sem bila v slabem položaju, so navijali zame. Hvala vsem, ki so verjeli vame. Zaenkrat ne bom razmišljala o naslednjem dvoboju," so bile prve besede Gauffove.

