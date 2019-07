Brez presenečenja: Juvanova po dobrem boju priznala premoč Sereni

Gledalci so na prvem igrišču spremljali pravo teniško poslastico, saj se je šele 18-letna Kaja Juvan odlično zoperstavila devetnajst let starejši Sereni Williams. 18-letna slovenska teniška igralka je prvi niz dobila v 27 minutah s 6:2. V nadaljevanju dvoboja je Williamsova zaigrala veliko bolje in drugi niz dobila s 6:2. V sedmi igri je Williamsova, ki v Wimbledonu še nikoli niz izpadla v prvih dveh krogih, naredila nov "break" in pozneje izid v nizih izenačila na 1:1. Drugi niz je trajal 31 minut.

Kaja Juvan se je odlično zoperstavila favorizirani Američanki. Foto: Getty Images

V tretjem nizu je Williamsova, ki je proti igralkam izven prve stoterice doslej izgubila le trikrat, v peti igri dobila igro na servis Slovenke in prišla do odločilne prednosti. Za razliko od prvega niza je Američanka, ki lovi 24. naslov na grand slamih, s čimer bi izenačila rekord Margaret Court, v drugih dveh dvignila raven igre, Slovenka pa je delala vse več neizsiljenih napak.

Posledično je izgubila še sedmo igro, ko je servirala, in čeprav je v osmi minuti slavila na servis Američanke in nato znižala na 4:5, pa je Williamsova na svoj servis dvoboj odločila v svoj prid.

Zidanškova polovično uspešna

Tamara Zidanšek je imela v četrtek dvojni program. V posamični konkurenci je v drugem krogu igrala proti Kitajki Qiang Wang, 15. igralki svetovne lestvice. Zidanškova, ki prvič igra na glavnem turnirju Wimbledona, tokrat ni bila kos nalogi. Kitajka je bil premočna nasprotnica in zmagala z izidom in naši igralki predala le tri igre. Dvoboj se je končal z izidom 6:1, 6:2 in je trajal vsega 55 minut.

Je pa bila Zidanškova uspešna v igri ženskih dvojic. V 1. krogu je skupaj s Švedinjo Rebecco Peterson premagala romunsko navezo Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru s 6:3 in 7:6 (4).

Tamara Zidanšek je med posameznicami izpadla. Foto: Gulliver/Getty Images

Klepačeva in Jakupovičeva že končali nastope med dvojicami

Andreja Klepač je tokrat igrala skupaj s Čehinjo Lucijo Hradecko, ki sta bili postavljeni kot 11. nosilki turnirja. Tokrat sta bili od njiju boljši Grkinja Maria Sakkari in Avstralka Alja Tomljanovic. Dvoboj se je končal z izidom 6:3 in 6:2. Poslovila se je že tudi Dalila Jakupović, ki je združila moči z Američanko Kaitlyn Christian, v prvem krogu sta igrali proti Japonki Shuko Aoyama in Srbkinji Aleksandri Krunić in izgubili z izidom 7:6, 7:6.

Bartyjeva brez težav v tretji krog

Avstralska teniška igralka Ashleigh Barty se je brez težav uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. V drugem krogu turnirja z nagradnim skladom 42,47 milijona evrov je prva igralka sveta po dveh nizih s 6:1 in 6:3 premagala Belgijko Alison van Uytvanck.

WTA

Ženske dvojice: