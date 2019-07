Nadal izločil jezikavega Kyrgiosa, čustven konec kariere Ciprčana

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je v drugem krogu turnirja v Wimbledonu izločil jezikavega Avstralca Nicka Kyrgiosa, ki je pred časom ostro kritiziral tako Nadala kot Novaka Đokovića. Prvi niz je s 6:3 pripadel Nadalu, drugega je s 6:3 dobil Kyrgios, ki je tudi tokrat sodniku povedal nekaj krepkih, v nadaljevanju sta sledila dva tie-breaka, v katerih je bil uspešnejši tretji nosilec turnirja na sveti travi.

Kyrgios tudi med tokratnim dvobojem ni pazil na besede, med drugim je okrcal sodnika. "Misliš, da si pomemben, a si v resnici nihče. Pojma nimaš, za kaj gre. Ti si sramota," je med drugim dejal Avstralec, ki naj bi po pisanju tujih medijev večer pred dvobojem popival v enem od londonskih lokalov.

Nadala v bitki za preboj med 16 najboljših čaka Francoz Jo-Wilfried Tsonga.

Roger Federer je gladko napredoval v tretji krog. Foto: Gulliver/Getty Images

Federer upravičil vlogo favorita

Roger Federer, osemkratni zmagovalec Wimbledona, se je v drugem krogu poigral z domačinom Jayem Clarkom, ki je šele drugič igral v glavnem delu turnirja v Londonu in je šele 169. igralec sveta. Za Švicarja in Britanca je bil to prvi medsebojni dvoboj. Švicar je slavil po dobri uri in pol igre s 6:1, 7:6 (3) in 6:2.

Na delu je bil tudi finalist iz leta 2017 Marin Čilić, ki je moral v treh nizih priznati premoč Portugalcu Joau Sousi.

Konec kariere Baghdatisa

23-letni Italijan Matteo Berrettini je s 3:0 v nizih izločil Ciprčana Marcosa Baghdatisa, za katerega je bil to zadnji profesionalni dvoboj bogate kariere. 34-letnik, ki si je po porazu prislužil bučen aplavz, je na lestvici ATP najvišje mesto zasedal leta 2006, ko je bil osmi.

Marcos Baghdatis je po 16 letih profesionalnega tenisa odigral zadnji dvoboj kariere. Premoč je priznal 23-letnemu Matteu Berrettiniju. Foto: Getty Images

"Verjemite vase, naj vas samozaupanje nikoli ne zapusti. Trdo delajte, z močno odločenostjo in predanostjo se lahko zgodi marsikaj," je po koncu 16-letne profesionalne kariere povedal Baghdatis.

Osvojil je štiri posamične turnirje ATP in enega v dvojicah, na grand slamu se sicer nikoli ni veselil lovorike, ji je bil pa najbližje leta 2006, ko je na OP Avstralije v finalu priznal premoč Rogerju Federerju. Na turnirjih ATP, grand slamih in Davisovem pokalu je zbral 348 zmag in 273 porazov.

ATP